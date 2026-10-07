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Derogan las áreas de agricultura en la Sabana ¿qué pasará con los suelos?

El Gobierno derogó las denominadas APPA, que protegían 15.800 Ha productivas, en cinco municipios de la región. Su futuro queda en manos de las alcaldías, pero no las deja automáticamente para urbanizar.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Gobierno derogó decretos para las APPA en Sabana Centro, Cundinamarca.
La Sabana enfrenta desde hace décadas un acelerado proceso de transformación territorial
Foto: MinAmbiente

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Las líneas sobre los mapas de los municipios de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, que en los últimos meses delimitaron áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) o áreas agrícolas, desaparecieron a golpe de resolución. Tal como lo anunció a mediados de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella, se hizo efectiva la derogación de los documentos que ordenaron su creación, levantando restricciones sobre 15.839 hectáreas (Ha) y devolviendo a las alcaldías la capacidad de decidir el futuro de sus suelos. Al menos, de…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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