Bogotá y Cundinamarca se alistan para un nuevo plan éxodo: habrá pico y placa regional

Llegó el primer puente festivo del año y la ciudad nuevamente se prepara para la gestión del tráfico en las salidas y entradas de vehículos para generar desplazamientos más ordenados y reducir los tiempos de viaje.

Para este fin de semana, la Secretaría de Movilidad informó que más de 220 unidades diarias, entre agentes civiles de tránsito, guías de movilidad y Policía de Tránsito, estarán en los corredores principales. Para el lunes festivo, reforzarán con 384 unidades en vía para facilitar un retorno seguro.

Adicionalmente, para atender la alta demanda de este festivo, en el que se proyecta la salida de 903.782 vehículos y el ingreso de 1.080.414 vehículos a Bogotá, se implementarán acciones como:

● Ajustes en los tiempos semafóricos en corredores de alta demanda.

● Intermitencia semafórica en la Autopista Sur, en coordinación con las autoridades de Soacha.

● Reversible en la Carrera Séptima, entre las calles 245 y 183.

Soacha se prepara con un plan de choque

Reversibles, Pico y Placa Regional, cuarto carril temporal y más de 50 agentes buscan evitar el colapso vial durante el puente festivo en Soacha.

Ante el alto flujo vehicular esperado durante el puente festivo, la Secretaría de Movilidad municipal junto con la Agencia Regional de Movilidad, activaron un plan de choque para el Plan Retorno del 10, 11 y 12 de enero, con medidas especiales sobre la Autopista Sur, uno de los corredores más críticos de ingreso a Bogotá.

El operativo contempla manejo semafórico 2x1 y 3x1, la implementación del reversible en la Avenida Indumil, la aplicación del Pico y Placa Regional y restricciones al transporte de carga en horas pico.

Además, más de 50 agentes de tránsito, apoyados por vigías de movilidad, estarán desplegados de manera permanente, mientras que en coordinación con la Empresa Férrea Regional se habilitará un cuarto carril temporal para aumentar la capacidad vial y facilitar el ingreso a la capital.

Prográmese para el pico y placa regional

Como complemento a la gestión en vía, se aplicará la medida de Pico y Placa Regional el lunes festivo, 12 de enero, entre las 12:00 m. y las 8:00 p.m., facilitar el ingreso ordenado y seguro de los vehículos a Bogotá.

● De 12:00 m. a 4:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

● De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Corredores donde aplica la restricción:

La medida se aplicará en los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá, entre ellos: ● Autopista Norte ● Autopista Sur ● Avenida Calle 13 (Centenario) ● Avenida Calle 80 ● Avenida Carrera Séptima ● Avenida Boyacá (Vía al Llano) ● Vía Suba–Cota ● Vía a La Calera ● Vía a Choachí

La medida aplica para todos los vehículos particulares que circulen en los horarios establecidos por los nueve corredores de ingreso a la ciudad.

