La primera alerta llegó desde el mismo sector. Mientras los organismos de socorro valoraban a los ocupantes y aseguraban el vehículo, comenzaron a circular versiones distintas sobre el número de afectados e…

El paso por Curubital, en Bojacá, se interrumpió durante la mañana de este jueves 5 de noviembre luego de que un bus de Capillas de la Fe terminara volcado sobre la vía Mosquera-La Mesa. La emergencia dejó varias personas lesionadas y obligó a desplegar ambulancias, bomberos y equipos de atención vial en el kilómetro 98 del corredor.

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Bus de Capillas de la Fe se volcó en Bojacá y dejó varios heridos

La primera alerta llegó desde el mismo sector. Mientras los organismos de socorro valoraban a los ocupantes y aseguraban el vehículo, comenzaron a circular versiones distintas sobre el número de afectados e incluso sobre posibles fallecidos. Sin embargo, el comunicado inicial de Bomberos de Cundinamarca solo confirmó personas heridas; por ahora, no existe un balance local consolidado sobre las víctimas ni sobre su estado de salud.

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Así fue la atención del accidente en Curubital

Al lugar acudieron los cuerpos de bomberos de Bojacá, Tena y Mosquera, junto con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cundinamarca, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y personal de Devisab, la concesión que opera la carretera.

Los socorristas atendieron a los heridos en el sitio y adelantaron las labores necesarias para mantener segura la zona mientras se organizaba el retiro del vehículo. La movilidad, por su parte, quedó reducida en uno de los carriles durante la atención de la emergencia.

El bus de Capillas de la Fe se desplazaba por un tramo que conecta a la Sabana de Occidente con La Mesa, Anapoima y Girardot. Por eso, el accidente provocó demoras para quienes viajaban en ambos sentidos de la vía.

Las causas todavía no han sido confirmadas

Algunas versiones conocidas durante la mañana apuntaron a una posible falla en los frenos cuando el bus tomaba una curva. Sin embargo, ni Bomberos de Cundinamarca, ni las autoridades de tránsito, ni la concesión vial han confirmado esa hipótesis.

Por ahora, el hecho confirmado es el volcamiento del bus de Capillas de la Fe en el sector Curubital. La revisión del vehículo y los reportes de quienes viajaban en él permitirán establecer qué ocurrió antes de que el automotor saliera de la calzada.

Devisab informó que el corredor cuenta con ambulancias, grúas, vehículos de rescate e inspección vial para responder a incidentes en la carretera.

Una vía con alto flujo hacia el Alto Magdalena

La vía Mosquera-La Mesa suele concentrar tráfico de pasajeros, vehículos de carga y viajeros que se dirigen hacia municipios turísticos del Alto Magdalena. Además, Curubital ha sido uno de los puntos donde se han presentado restricciones durante temporadas de lluvia y emergencias viales.

En consecuencia, quienes tengan previsto tomar esta ruta durante las próximas horas deberían consultar el estado del corredor antes de salir y prever tiempos adicionales de viaje, mientras concluyen las labores en el sitio del accidente.

El siniestro ocurre en un departamento que cerró 2025 con 646 personas fallecidas en hechos de tránsito. La cifra fue 2,7 % menor que la registrada en 2024, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial citados por la Gobernación de Cundinamarca.

Las autoridades mantienen la atención en el kilómetro 98 y se espera una actualización que precise el número de lesionados, los centros médicos a los que fueron trasladados y la normalización de la carretera.

🚨 #Atención | Se registra volcamiento de bus de Capillas de la Fe en el km 98 de la vía Mosquera – La Mesa (Vereda Curubital, Bojacá).

​@BomberosCundin1, Tena, Mosquera, CRUE y Devisab atienden a varios lesionados en el sitio.

​Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/eHQ8zp4W81 — Capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas (@BomberoFarfan) November 5, 2026

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