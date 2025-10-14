Estación 3 del Metro arranca importante proceso de construcción: habrá cierres

Estación 3 del metro, proyección de área de intervención. Foto: Metro de Bogotá

Continúa la obra más grande de Bogotá, y con ella, nuevas novedades en materia de movilidad que impactarán el tránsito de los habitantes de la capital, en particular, en un importante nodo de transporte en la Av. Villavicencio. La Empresa Metro anunció cierres viales.

Así lo confirmó el concesionario Metro Línea 1, empresa que realizará el izaje de la cubierta metálica y las pasarelas de conexión en la nave central de la Estación 3, a partir de la tercera semana de octubre. Durante este proceso, la secretaría de Movilidad aprobará un cierre total de la av. Villavicencio, entre la Agoberto Mejía y la carrera 81G, en el horario comprendido entre las 11:30 p.m. y las 3:30 a.m., durante los días que se adelante esta actividad.

Adicionalmente, se implementarán cierres en los andenes y la ciclorruta, distribuidos en dos etapas no simultáneas, de la siguiente manera:

Etapa 1: Cierre total del andén sur de la av. Villavicencio entre las carreras 80H y 80D.

Etapa 2: Cierre total del andén norte y ciclorruta de la av. Villavicencio entre las carreras 80H y 80D.

¿Cuáles son los desvíos?

Desvío al oriente: los vehículos que se movilicen por la av. Villavicencio y deseen continuar hacia el oriente, deberán tomar como ruta alterna la carrera 81H al sur. A continuación, deberán girar por la calle 46 sur hacia el oriente, y luego continuar por la av. Agoberto Mejía en sentido sur. Posteriormente, tomarán la calle 47B Sur al oriente, la carrera 79 al norte hasta la calle 45 sur al oriente y finalmente, tomarán la carrera 78 al norte, para retomar la av. Villavicencio hacia el oriente.

Desvío al Occidente: por su parte, los usuarios que transiten por la av. Villavicencio con destino al occidente deberán tomar la carrera 78 al sur. Seguidamente, deberán continuar por la calle 45 sur en dirección occidente, y luego girar hacia el norte por la carrera 79. Después, deberán tomar la calle 42A sur al occidente, y finalmente, girar por la carrera 81G al sur para retomar su recorrido sobre la av. Villavicencio hacia el occidente.

¿Cómo será la estación 3?

La Estación 3 del Metro de Bogotá está ubicada en la AV. Villavicencio, entre la Carrera 80D y la Carrera 80G. La estación está diseñada para conectar la Línea Metro y la Troncal Transmilenio, sirviendo como un punto de acceso clave en la zona.

La estación está diseñada con biciparqueaderos (750 cupos) ubicados en el sótano. El primer piso alberga un área comercial y de servicios de ingreso libre, donde se encuentran opciones como restaurantes, cafés, cajeros, droguerías, minimercados y CADES.

Entre los lugares de interés cercanos se destacan el Centro de Desarrollo Comunitario Kennedy, el Humedal La Vaca Sector Sur y el Parque Metropolitano Cayetano Cañizares. El embarque del metro se realiza en la plataforma del tercer piso, después de ingresar al área paga en el segundo piso.

