¿Busca práctica laboral? Distrito anunció 360 plazas en distintas entidades

A partir de septiembre estará abierta la convocatoria Parche Distrito, estrategia ideada para quienes están en búsqueda de sus prácticas laborales y adquirir su primera experiencia profesional.

La convocatoria arranca el 1 de septiembre, ofrece más de 360 cupos en 25 entidades y organismos del Distrito.

Señala el Distrito que para esta ocasión integrarán en una sola convocatoria toda la oferta de prácticas laborales para facilitar y potenciar la participación y el acceso de estudiantes que se encuentran cursando la etapa final de sus estudios en programas técnicos, tecnológicos o profesionales.

El 1⃣ de septiembre, la Alcaldía de @Bogota en más de 23 entidades distritales abrirá sus puertas al #ParcheDistrito. El Programa de prácticas laborales que te convertirán en PRIMUS y te conectarán con el corazón de la ciudad 💛❤️. pic.twitter.com/G5FVrWs9Xm — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) August 26, 2025

Las plazas

El objetivo principal es que las vacantes tengan condiciones dignas y justas. Siguiendo ese objetivo, las personas beneficiadas tendrán un pago de hasta un salario mínimo legal vigente y afiliación al sistema de riesgos laborales.

“Con Parche Distrito ofrecemos a estudiantes de todo el país una experiencia que marcará su futuro profesional y, al mismo tiempo, fortalecerá la gestión pública”, indicó Laura Victoria Villa Escobar, directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).

¿En qué entidades se pueden hacer las prácticas?

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASC).

Canal Capital.

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).

Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer).

Secretaría Distrital de Salud (SDS).

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB).

Secretaría Distrital de Planeación (SDP).

Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON).

Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB).

Las personas interesadas podrán aplicar en áreas, como:

Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Derecho.

Ingeniería de Sistemas y Telemática.

Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones.

Ingeniería Industrial.

Administración.

Economía.

Arquitectura o Ingeniería Civil.

Técnicos y tecnólogos en Gestión Documental.

Administración Documental o Archivo.

Entre otros perfiles profesionales.

¿Cómo puedo inscribirme?

Los estudiantes interesados podrán realizar las inscripciones a través de este enlace. Una vez allí, localice el Botón de prácticas, luego seleccione el botón “busca tu práctica laboral” para conocer el listado de las entidades que están ofertando plazas, el número de vacantes para pasantes que ofrecen, las actividades a desarrollar y la duración de la práctica, entre otros datos clave. Una vez diligencie estos datos iniciales tendrá que registrarse en la página y diligenciar su hoja de vida.

Recuerde que la convocatoria estará abierta desde el 1 de semestre para que los estudiantes realicen sus prácticas en el primer semestre de 2026.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.