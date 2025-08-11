Soacha pide a viajeros evitar la autopista Sur: obras de TM están en la fase final

Etapa final de las Fases II y III de Transmilenio. Foto: Cortesía

La construcción de las fases II y III del sistema Transmilenio (TM) en Soacha están en la recta final y esta etapa golpeará duro la movilidad por la autopista Sur, tanto para residentes como para quienes salen o llegan a Bogotá.

Ante este panorama, la alcaldía del municipio hizo un llamado a los viajeros: eviten, por ahora, transitar por la autopista y busquen rutas alternas, para reducir el impacto en la movilidad. “sobre todo, los fines de semana y festivos”, como el que se vivirá este fin de semana.

Explicaron que la reducción de tres a dos carriles en varios puntos del corredor vial, como Maiporé, Moteles y el Altico, generará graves problemas en la movilidad. Por tal razón, insisten en no viajar por allí,

Estamos en la recta final de una de las obras más importantes: la construcción de las troncales de TransMilenio Fases II y III.



Sabemos que hay afectaciones en la Autopista Sur, por eso invitamos a usar rutas alternas como Mondoñedo o La Mesa en los planes éxodo y retorno. pic.twitter.com/aNsY9ZdYMr — Alcaldía de Soacha (@Alcaldia_Soacha) August 9, 2025

Para la administración municipal, es mejor enfrentar estas incomodidades ahora y permitir que las obras finalicen de manera urgente, que seguir aplazando los beneficios que traerá este sistema de transporte masivo para más de 250.000 usuarios diarios.

“La reducción de la autopista Sur en sentido Soacha Bogotá, en un sector con tanta población como la Comuna 1, en la entrada de Compartir y la Comuna 6, en el sector ‘El Altico’, nos llevan a pedir que se evite el paso de viajeros por este corredor vial, buscando el ingreso a Bogotá”, señaló el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico.

¿Hay rutas alternas?

El mandatario indicó utilizar la vía por Mondoñedo y el corredor Bogotá-Girardot por La Mesa, especialmente durante el plan éxodo y retorno de los fines de semana y puentes festivos. Así mismo, además de las obras de Transmilenio, también construyen un colector de aguas lluvias, para solucionar definitivamente el problema de inundaciones en el municipio. Indicaron que ambas intervenciones requieren el uso constante de maquinaria pesada y excavaciones profundas, lo que limita la capacidad vial.

