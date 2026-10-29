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¿Busca trabajo en Bogotá? Ofrecen más de 600 vacantes con salarios de hasta COP 3 millones

La jornada será este viernes 30 de octubre en Chapinero, con ofertas para bachilleres, técnicos y profesionales, incluso sin experiencia. Conozca los salarios, requisitos y cómo postularse.

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Redacción Bogotá
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Búsqueda de empleo en Bogotá.
Foto: Secretaría de Desarrollo Econ

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Si está buscando empleo en Bogotá, esta puede ser una oportunidad para conseguirlo. Este viernes 30 de octubre, la empresa ACTIVOS realizará una jornada de contratación presencial con más de 600 vacantes dirigidas a personas con diferentes niveles de formación, desde básica primaria y bachillerato hasta técnicos, tecnólogos y profesionales.

La convocatoria, divulgada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, incluye oportunidades en sectores como comercio, logística, construcción, producción y administración. Además, contempla ofertas para quienes buscan su primer empleo y para aspirantes que ya cuentan con experiencia laboral.

Uno de los aspectos destacados de la jornada es la variedad de perfiles requeridos. Los salarios oscilan aproximadamente entre uno y dos salarios mínimos mensuales, con algunas ofertas que alcanzan los $3 millones, dependiendo del cargo y las condiciones de contratación.

¿Cuándo y dónde será la feria de empleo en Bogotá?

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La jornada se realizará este viernes 30 de octubre de 2026, en la localidad de Chapinero. Estos son los datos que deben tener en cuenta los interesados:

  • Fecha: viernes 30 de octubre.
  • Horario: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Lugar: calle 70A # 9-39.
  • Barrio: Quinta Camacho, Chapinero.
  • Empresa convocante: ACTIVOS.
  • Vacantes disponibles: más de 600.

La convocatoria será presencial, por lo que los aspirantes deberán acudir al lugar establecido dentro del horario anunciado.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

La oferta laboral abarca diferentes áreas y niveles de experiencia. Entre los perfiles que buscan las empresas se encuentran:

Ventas y servicio al cliente

  • Cajeros.
  • Asesores comerciales.
  • Asesores de call center.
  • Vendedores tienda a tienda.
  • Auxiliares y líderes de tienda.

Logística y producción

  • Operarios de producción.
  • Auxiliares de bodega.
  • Conductores de reparto.
  • Auxiliares de empaque.
  • Montacarguistas.
  • Analistas de compras.

Construcción e infraestructura

  • Oficiales y ayudantes de obra.
  • Asistentes de topografía.
  • Técnicos electricistas.
  • Oficiales hidráulicos.
  • Operadores de grúa.
  • Maestros de obra.

Administración y áreas profesionales

  • Analistas de nómina.
  • Inspectores de seguridad y salud en el trabajo.
  • Analistas administrativos.
  • Abogados junior.

La convocatoria también incluye oportunidades para auxiliares de parques de diversiones y bachilleres sin experiencia.

¿Se puede participar sin experiencia laboral?

Sí. De acuerdo con la información difundida por el Distrito, algunas de las vacantes están dirigidas a personas que buscan ingresar por primera vez al mercado laboral.

Esto significa que no todas las ofertas exigen experiencia previa. Sin embargo, los requisitos cambian según el puesto: mientras algunos cargos están abiertos a aspirantes sin trayectoria laboral, otros solicitan seis meses, un año o más de experiencia.

Lo mismo ocurre con el nivel educativo. Hay oportunidades para personas que cursaron básica primaria o terminaron el bachillerato, así como para quienes cuentan con formación técnica, tecnológica o profesional.

Por eso, antes de presentarse, es importante identificar cuáles de los perfiles disponibles se ajustan a la formación y experiencia de cada aspirante.

¿Cómo inscribirse a las más de 600 vacantes?

Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia mediante el formulario de inscripción habilitado para la convocatoria:

Formulario: https://forms.gle/7QGiMJyYD5zVzbAT6

La jornada se llevará a cabo este viernes en Quinta Camacho, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m.

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Aunque la convocatoria reúne más de 600 oportunidades, la asignación de los puestos dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada cargo y del proceso de selección correspondiente.

La invitación está dirigida tanto a quienes buscan su primera oportunidad laboral como a quienes desean cambiar de empleo o encontrar una opción acorde con su experiencia.

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Con esta jornada, los interesados tendrán la posibilidad de conocer distintas ofertas en un mismo lugar y participar en los procesos de selección de la empresa convocante.

Lea más: Crimen de adultos mayores en Suba: Fiscalía apunta a retaliación contra hija de las víctimas

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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