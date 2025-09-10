¿Busca trabajo en el sector salud? Conozca 200 vacantes que hay en Bogotá

Escucha este artículo
En Bogotá se llevará a cabo este jueves, 11 de septiembre una nueva feria de empleo, con más de 200 vacantes para el sector salud, con cargos como auxiliares de enfermería, profesionales en trabajo social y psicólogos, técnicos administrativos, gestores en línea, entre otros.
Como lo dieron a conocer, dentro de la oferta, los puestos y vacantes están dirigidas a técnicos, tecnólogos, bachilleres y profesionales.
¿Qué vacantes hay disponibles?
- Auxiliares en salud.
- Higienistas orales
- Terapeuta.
- Nutricionistas y afines.
- Gestores en línea.
- Auxiliares de enfermería.
- Técnicos en sistemas.
- Técnicos administrativos.
- Profesionales en trabajo social y psicólogos.
- Profesional de enfermería.
#AquíSíPasa Esta semana tenemos más de 450 oportunidades laborales para profesionales, técnicos, bachilleres y personas con o sin experiencia formal. Revisa las vacantes disponibles y encuentra el trabajo que buscas en Bogotá, mi ciudad, mi casa.— Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) September 10, 2025
Ingresa ya a:… pic.twitter.com/wOJdjakFxn
¿Cómo son las condiciones?
- Salarios: Desde $ 2.226.000 hasta $ 4.195.000.
- Formación requerida: Bachiller, Técnico, Tecnólogo o Profesional.
- Experiencia: Con o sin experiencia
En esta oportunidad, el evento será en el barrio Las Ferias, Calle 75 #69H-05, de la localidad de Engativá, desde las 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Para los interesados, es importante llevar su hoja de vida y documento de identificación.
