¿Busca trabajo en el sector salud? Conozca 200 vacantes que hay en Bogotá

En Bogotá se llevará a cabo este jueves, 11 de septiembre una nueva feria de empleo, con más de 200 vacantes para el sector salud, con cargos como auxiliares de enfermería, profesionales en trabajo social y psicólogos, técnicos administrativos, gestores en línea, entre otros.

Como lo dieron a conocer, dentro de la oferta, los puestos y vacantes están dirigidas a técnicos, tecnólogos, bachilleres y profesionales.

¿Qué vacantes hay disponibles?

Auxiliares en salud.

Higienistas orales

Terapeuta.

Nutricionistas y afines.

Gestores en línea.

Auxiliares de enfermería.

Técnicos en sistemas.

Técnicos administrativos.

Profesionales en trabajo social y psicólogos.

Profesional de enfermería.

#AquíSíPasa Esta semana tenemos más de 450 oportunidades laborales para profesionales, técnicos, bachilleres y personas con o sin experiencia formal. Revisa las vacantes disponibles y encuentra el trabajo que buscas en Bogotá, mi ciudad, mi casa.



Ingresa ya a:… pic.twitter.com/wOJdjakFxn — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) September 10, 2025

¿Cómo son las condiciones?

Salarios: Desde $ 2.226.000 hasta $ 4.195.000.

Formación requerida: Bachiller, Técnico, Tecnólogo o Profesional.

Experiencia: Con o sin experiencia

En esta oportunidad, el evento será en el barrio Las Ferias, Calle 75 #69H-05, de la localidad de Engativá, desde las 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Para los interesados, es importante llevar su hoja de vida y documento de identificación.

