¿Busca trabajo en el sector salud? Conozca 200 vacantes que hay en Bogotá

Habrá feria de empleo en la ciudad, donde se ofertarán 200 empleos en el sector salud de Bogotá. Es importante que asista con su hoja de vida.

Redacción Bogotá
10 de septiembre de 2025 - 10:55 p. m.
Foto: Pixabay
En Bogotá se llevará a cabo este jueves, 11 de septiembre una nueva feria de empleo, con más de 200 vacantes para el sector salud, con cargos como auxiliares de enfermería, profesionales en trabajo social y psicólogos, técnicos administrativos, gestores en línea, entre otros.

Como lo dieron a conocer, dentro de la oferta, los puestos y vacantes están dirigidas a técnicos, tecnólogos, bachilleres y profesionales.

¿Qué vacantes hay disponibles?

  • Auxiliares en salud.
  • Higienistas orales
  • Terapeuta.
  • Nutricionistas y afines.
  • Gestores en línea.
  • Auxiliares de enfermería.
  • Técnicos en sistemas.
  • Técnicos administrativos.
  • Profesionales en trabajo social y psicólogos.
  • Profesional de enfermería.

¿Cómo son las condiciones?

  • Salarios: Desde $ 2.226.000 hasta $ 4.195.000.
  • Formación requerida: Bachiller, Técnico, Tecnólogo o Profesional.
  • Experiencia: Con o sin experiencia

En esta oportunidad, el evento será en el barrio Las Ferias, Calle 75 #69H-05, de la localidad de Engativá, desde las 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Para los interesados, es importante llevar su hoja de vida y documento de identificación.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
