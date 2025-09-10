Microempresas de Bogotá podrán beneficiarse con este convenio bancario

Foto: Paula Saavedra Morales

En Bogotá, el Instituto para la Economía Social (IPES) y Bancamía, entidad perteneciente a la Fundación Microfinanzas BBVA, firmaron un convenio para facilitar el acceso de los microempresarios vinculados al IPES a un portafolio integral de productos y servicios financieros y no financieros.

Esperan así contribuir al fortalecimiento de sus negocios, a la inclusión financiera y al crecimiento económico de la ciudad.

¿De qué se trata?

Como lo dieron a conocer, este proceso busca apoyar la financiación, el ahorro y la protección a través de la oferta de productos y servicios de la entidad Bancamía. De la mano, acompañar la formalización empresarial dentro de las actividades del IPES.

En ese sentido, esta estrategia es para los microempresarios que ejercen sus actividades en las plazas distritales de mercado, puntos comerciales y en otros espacios administrados por el IPES en Bogotá.

¿Qué otros beneficios hay?

Adicionalmente, dentro de este acuerdo, los emprendedores tendrán a su disposición otros productos y servicios de la oferta de valor financiera y no financiera de Bancamía, como:

Cuentas de ahorro, CDT (con apertura desde $50.000).

Seguros comercializados en su red por aseguradoras aliadas para proteger sus unidades productivas.

Medios de pago para facilitar sus transacciones.

Acceso a programas de educación financiera que podrán brindar herramientas a los microempresarios para fortalecer sus habilidades en el manejo de sus finanzas, gestión administrativa y conocimientos digitales.

Cabe resaltar que este convenio tendrá una vigencia inicial de 12 meses y podrá beneficiar a los comerciantes de 18 plazas de mercado distritales, de 31 puntos comerciales y otros espacios de IPES en la capital.

“Este convenio es un paso decisivo para la inclusión financiera de nuestros microempresarios. Queremos que quienes trabajan en las plazas distritales de mercado y espacios del IPES tengan acceso a herramientas que fortalezcan sus negocios, mejoren su calidad de vida y les permitan crecer de manera formal y sostenible”, indicó Wilfredo Grajales Rosas, director del IPES.

