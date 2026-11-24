A seis días de que expire el convenio que desde 1997 ha regido el alumbrado público de Bogotá, la Administración distrital anunció que Empresas Públicas de Medellín (EPM) asumirá, a partir del próximo 1.º de diciembre y durante diez años, la operación del servicio. Si bien la decisión despeja las dudas sobre quién reemplazará a Enel, persisten interrogantes alrededor de la propiedad de la infraestructura, los recursos que deberá destinar la ciudad para utilizarla y las posibilidades de adquirirla con el nuevo esquema de financiación.

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En medio de los cuestionamientos por la modalidad de contratación y por la ausencia del Grupo Energía Bogotá (GEB) entre los oferentes, El Espectador conversó con Armando Ojeda Acosta, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). El funcionario explicó por qué no prosperó la alianza entre el GEB y Enel, cómo funcionará el arrendamiento de la infraestructura, qué financiará la sobretasa de alumbrado público y cuáles son las expectativas del Distrito frente a la propiedad de los activos al cabo de la próxima década.

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¿Por qué Bogotá decidió entregar la operación del alumbrado público a EPM mediante una contratación interadministrativa y no a través de una licitación pública? ¿Qué ventajas encontraron frente a las demás empresas consultadas?

Ante la terminación del convenio y la posibilidad que nos dio el Concejo de Bogotá, a partir de la aprobación de la sobretasa de alumbrado, buscamos las mejores empresas de Colombia para que revisaran cuál era su oferta para la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá.

Consultamos a empresas que prestan el servicio en Cali, a K-Yena, en Barranquilla; a EPM, que presta el servicio en más de 15 municipios, incluidos Cartagena y Medellín, y también al Grupo Energía Bogotá, que es la empresa mayoritariamente pública de Bogotá.

El Grupo Energía Bogotá estuvo trabajando en una alianza con Enel para la constitución de lo que sería una nueva empresa (NewCo). Finalmente, por decisiones empresariales, decidieron no participar. De las propuestas que nos allegaron, EPM nos ofreció las mejores condiciones para los dos contratos que tendríamos que suscribir: el de operación y mantenimiento y el de suministro de energía. Este es el modelo que mejor le sirve a Bogotá y que recoge, adicionalmente, una alianza con ETB.

Desde 2023 se conocía la advertencia sobre el vencimiento del convenio con Enel. ¿Por qué la selección del nuevo operador se concretó apenas una semana antes de su terminación? ¿Qué aspectos siguen pendientes?

Este proceso se ha venido estructurando desde hace tiempo, desde que la Contraloría también lo advirtió y desde que llegó esta Administración, para estructurar el mejor modelo para Bogotá.

Es el resultado del trabajo de mucho tiempo. Esto genera las condiciones para su materialización una vez se tiene aprobada la sobretasa, que es la que nos permite tener condiciones detalladas de lo que serían los ingresos, las vigencias futuras que se podían comprometer y las negociaciones que se podían adelantar con esos compromisos. Pero, en todo caso, nosotros nunca vimos una prórroga como una posibilidad de continuar con eso.

Siempre estuvimos trabajando en estructurar un nuevo modelo y esta es la materialización del mismo. Adicionalmente, tiene tres contratos, que creo que es importante que se conozcan: el contrato de suministro de energía, que sería con EPM; el contrato de operación y mantenimiento del alumbrado, que también es con EPM, y un contrato de uso de la infraestructura con Enel, en el cual tenemos posibilidades para su adquisición. Un tema que quedó muy claro en ese contrato es que todas las inversiones que se realicen por parte del Distrito entrarán a ser parte de los inventarios del Distrito.

¿Qué esperamos? Cambiar la tendencia que se tiene actualmente. Si bien hoy estamos en el cierre del convenio con Enel, venimos trabajando en la revisión de esos inventarios, en la determinación de cuál sería la infraestructura puesta a disposición del alumbrado público y con la posibilidad de que todas las inversiones que hagamos sean parte del Distrito. También podemos avanzar, si lo vemos posible, en la compra de los inventarios o de su vida útil remanente.

Enel es propietaria de cerca del 98 % de las luminarias de Bogotá, según el inventario de mayo de 2025. ¿Bajo qué condiciones podrá EPM operar esa infraestructura y cuánto deberá pagar la ciudad por utilizarla mientras se concreta una eventual adquisición?

El tema de la propiedad es una condición que ya nos encontramos. Esto parte del proceso de transformación de la anterior Empresa de Energía de Bogotá, en el cual, como parte de esas transacciones, se entregó la propiedad de la infraestructura destinada al alumbrado público.

Esta es una de las consideraciones que hemos tenido en cuenta y por eso tenemos un contrato. Lo que se va a utilizar es un contrato de uso de esa infraestructura. Vamos a entrar a utilizarla mientras avanzamos en el proceso de revisión de los inventarios y en la valoración de la capacidad remanente.

Eso es lo que nos va a determinar cuál sería el valor que tendríamos que pagar de arrendamiento, pero también el posible valor que tendríamos que pagar si tomamos la opción de compra de esa infraestructura.

Es decir, ¿se pagará un arrendamiento por la infraestructura mientras se decide si se adquiere?

Así es. Lo que haríamos es un arrendamiento de esa infraestructura, entre tanto se avanza en determinar si se aplica la opción de compra de la misma.

¿En ese mecanismo también entra la propiedad de los postes o es un asunto aparte?

El tema de la propiedad de los postes, y aún más allá de la propiedad, de si habría posibilidades de revertir parte de esa propiedad, lo estamos revisando en el marco de la liquidación del actual convenio.

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Cuando se entra en la etapa de liquidación, se entra en la revisión de todos los inventarios y de los compromisos que se adquirieron producto de las prórrogas y los otrosíes.

Volvamos al tema de los oferentes. Una de las preguntas que ha surgido tras el anuncio es por qué el Grupo Energía Bogotá no participó. ¿Qué información tiene la UAESP sobre el desistimiento de esta empresa?

Dentro de la consulta que se realizó, nosotros hicimos una consulta específicamente al Grupo Energía Bogotá. El GEB buscó a Enel, donde también tiene participación, con el fin de que Enel aportara su experiencia y el Grupo Energía Bogotá también aportara desde su experiencia.

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En eso se tenía estipulada una participación en la que el 60 % iba a ser del Grupo Energía Bogotá y el 40 % lo iba a aportar Enel. Tenía que haber unas inversiones en esa nueva empresa.

Finalmente, por una decisión global de Enel, deciden no participar, no hacer parte de esa empresa. Eso deja imposibilitado al Grupo Energía Bogotá para habilitarse, lo cual nos manifestó por escrito. Nosotros los consultamos de manera escrita y ellos también nos respondieron de manera escrita que no podrían presentar una propuesta para el Distrito.

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Uno de los propósitos de la sobretasa de alumbrado público es que Bogotá avance en la propiedad de su infraestructura. ¿Cómo se realizará esa adquisición? ¿Es cierto que, al finalizar los diez años del contrato, la ciudad apenas sería propietaria del 30 % de las luminarias?

Nosotros estructuramos dentro del modelo que entrábamos con una sobretasa y esa sobretasa va a cubrir varias cosas: los costos asociados a la infraestructura, al suministro de energía, a la interventoría y a lo que tiene que ver con operación y mantenimiento. Quedan unos recursos asociados a las nuevas inversiones.

Esos son los que le menciono que irían a temas de telegestión y a habilitar esos puntos para que sea un alumbrado público inteligente. Lo que ocurre es que, producto de esa actualización o modernización de las luminarias que se da en el comienzo, todas esas luminarias empiezan a ser propiedad del Distrito, porque las inversiones se realizan con recursos de esa sobretasa.

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Dentro del proceso que estamos analizando, en el cual estamos viendo los inventarios y las posibilidades de compra de la infraestructura, estamos mirando cómo se haría esa inversión. En el período de los diez años buscaríamos que la mayor cantidad de infraestructura destinada al servicio de alumbrado pase a ser propiedad del Distrito.

Entonces, cuando se hablaba del 30 %, se hablaba de esas renovaciones en luminarias específicamente. Pero, si finalmente logramos concretar la compra de la infraestructura, lo que haríamos es una inversión inicial por parte del operador, EPM. En la medida en que los flujos de caja nos vayan permitiendo hacer nuevas inversiones, liberamos recursos de arrendamiento y avanzamos en adquirir la propiedad de la misma infraestructura, para cambiar cómo está distribuida hoy la participación del Distrito.

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¿Eso quiere decir que toda la infraestructura que se adquiera con recursos de la sobretasa será propiedad de Bogotá?

Así es. Todas las inversiones que hagamos serán 100 % de la ciudad. Eso está regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se mide por unidades constructivas y es fácilmente inventariable. También dejamos eso claro en los contratos.

El Concejo autorizó vigencias futuras por más de $5 billones en pesos corrientes, mientras que los contratos anunciados con EPM ascienden a $2,02 billones. ¿Cómo se distribuyen esos recursos y cuánto se destinará a adquirir infraestructura propia?

Ahí las cifras tendría que buscarlas, pero los contratos de $2,02 billones están comprometidos específicamente en dos puntos: la operación y el suministro de energía. Esos recursos son para eso. Los otros recursos serían para el arrendamiento de la infraestructura y su posible adquisición.

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¿Qué mecanismos tendrá el Distrito para garantizar que EPM preste un servicio adecuado y cuáles serán las metas que deberá cumplir el nuevo operador?

Lo que hicimos fue generar unos acuerdos de niveles de servicio (ANS), unas condiciones de prestación del servicio mucho más eficientes. Estamos reduciendo los tiempos. Hoy, en promedio, el cambio de una luminaria está rondando los cinco días. Con las modificaciones que incorporamos dentro del contrato, se solicita que las fallas de emergencia sean atendidas en menos de 24 horas desde su identificación.

Esto genera unos compromisos mayores y tenemos unos porcentajes de cumplimiento que van a quedar incorporados dentro del contrato. Iniciamos con cumplimientos superiores al 90 %, cuando actualmente estamos alrededor del 85 %. En otras áreas de prestación, los indicadores de EPM que se revisaron son mayores al 99 %.

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Cuando termine el contrato, dentro de diez años, ¿qué tendrá Bogotá que hoy no tiene, tanto en patrimonio como en autonomía operativa? ¿Qué garantías existen de que la ciudad no vuelva a enfrentar la misma dependencia de un operador externo que hoy enfrenta con Enel?

El contrato que estructuramos nos va a permitir modernizar la totalidad de las luminarias de la ciudad, crecer en la capilaridad, es decir, tener más luminarias en sectores que hoy requieren mayor iluminación, tener más de 100.000 nodos telegestionados y toda una red de internet de las cosas (IoT) en esos nodos, puesta a disposición de la ciudadanía.

Estamos trabajando en lo que tiene que ver con la propiedad de la infraestructura. Todas las inversiones que se realizan van a ser propiedad del Distrito, lo cual nos va a llevar a revertir o cambiar cuál es hoy esa balanza de propiedad y nos permite tomar decisiones en las cuales la gobernanza sea 100 % del Distrito o mayoritariamente del Distrito.

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