Buscan a una mujer desaparecida tras choque de lanchas en el embalse de Tominé

Las bajas temperaturas obligaron a suspender la búsqueda la tarde del lunes 17 de agosto. Foto: Bomberos Cundinamarca

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Una mujer de 59 años permanece desaparecida luego del choque de dos lanchas ocurrido durante la tarde del lunes 17 de agosto en el embalse de Tominé, en el municipio de Guatavita, Cundinamarca. Una de las embarcaciones se hundió y tres de sus cuatro ocupantes fueron rescatados por los organismos de emergencia.

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La mujer, identificada como Sandi Astrid Serene Ruiz,según los reportes preliminares de los organismos de socorro, sería familiar de los otros tres ocupantes de la lancha que terminó bajo el agua.

El accidente involucró dos embarcaciones del Club La Marina. De acuerdo con el reporte inicial de los bomberos que atendieron la emergencia, las lanchas habrían chocado y una de ellas terminó hundida.

Las circunstancias del accidente todavía son materia de investigación. Una de las hipótesis conocidas hasta ahora señala que el hundimiento se habría producido después de que una cuerda usada para la práctica de deportes acuáticos que estaba atada a una de las lanchas se enredara con la otra embarcación.

Tres personas fueron rescatadas

Los cuatro ocupantes de la lancha que se hundió llevaban chalecos salvavidas. Sin embargo, durante las primeras labores de emergencia los equipos de rescate solo lograron encontrar y sacar del agua a tres de ellos.

Los sobrevivientes presentaban síntomas de hipotermia por el tiempo que permanecieron en el agua. Los bomberos les prestaron los primeros auxilios y utilizaron mantas térmicas para ayudar a recuperar su temperatura corporal.

Por otro lado, los conductores de las dos embarcaciones involucradas fueron trasladados al Hospital San Antonio de Guatavita para ser valorados.

Mientras los sobrevivientes recibían atención, los organismos de socorro mantuvieron el operativo para localizar a la mujer desaparecida y establecer la ubicación de la embarcación hundida.

Bajas temperaturas obligaron a suspender la búsqueda

Durante la tarde, los bomberos y los equipos de buzos realizaron labores de rastreo en el embalse. Sin embargo, las condiciones del agua y el descenso de la temperatura dificultaron las maniobras.

Ante el riesgo para los rescatistas, las labores fueron suspendidas durante la noche. De acuerdo con el alcalde de Guatavita, las autoridades tenían previsto reanudar la búsqueda a primera hora de este martes 18 de agosto.

Para reforzar el operativo se gestionaron equipos de sonar. La expectativa de los organismos de socorro es que esta tecnología permita ubicar la lancha en el fondo del embalse y establecer con mayor precisión el área en la que deben concentrarse las labores de los buzos.

“Para mañana, ya se gestionó un sonar y nosotros también vamos a traer un sonar. El sonar es muy efectivo porque puede detectar metal, lo que nos ayudaría a detectar el bote que estamos buscando”, confirmaron desde Bomberos Cundinamarca

La búsqueda también llevó a restringir el ingreso de otras embarcaciones al sector del club náutico, con el propósito de evitar que el tránsito interfiera con el trabajo de los equipos de emergencia.

Por ahora, la prioridad de los organismos de socorro es localizar a la mujer desaparecida. En paralelo, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el choque entre las dos lanchas y determinar las condiciones en las que se encontraban las embarcaciones al momento del accidente.

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