El laboratorio que tiene Bogotá listo para cualquier epidemia

En el primer semestre de 2026 se procesaron en la ciudad unas 1.300 muestras en el único laboratorio de salud pública preparado para enfrentar contingencias de alto riesgo. Foto: Juan Camilo Parra

La respiración se concentra en su tapabocas. Mary Luz Gómez Mayorga, subdirectora del laboratorio de salud pública, recorre un laberinto de pasillos, por los que el aire no sale. Una presión negativa ejerce cierta fuerza que el cuerpo contiene. Ella se encuentra en el espacio de contención más seguro del país, ubicado en el suroccidente de Bogotá. Se trata de las instalaciones del laboratorio de bioseguridad BSL-3 de la Secretaría Distrital de Salud.

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