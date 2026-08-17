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El laboratorio que tiene Bogotá listo para cualquier epidemia

En el primer semestre de 2026 se procesaron en la ciudad unas 1.300 muestras en el único laboratorio de salud pública preparado para enfrentar contingencias de alto riesgo.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
17 de agosto de 2026 - 11:03 p. m.
En el primer semestre de 2026 se procesaron en la ciudad unas 1.300 muestras en el único laboratorio de salud pública preparado para enfrentar contingencias de alto riesgo.
En el primer semestre de 2026 se procesaron en la ciudad unas 1.300 muestras en el único laboratorio de salud pública preparado para enfrentar contingencias de alto riesgo.
Foto: Juan Camilo Parra

La respiración se concentra en su tapabocas. Mary Luz Gómez Mayorga, subdirectora del laboratorio de salud pública, recorre un laberinto de pasillos, por los que el aire no sale. Una presión negativa ejerce cierta fuerza que el cuerpo contiene. Ella se encuentra en el espacio de contención más seguro del país, ubicado en el suroccidente de Bogotá. Se trata de las instalaciones del laboratorio de bioseguridad BSL-3 de la Secretaría Distrital de Salud.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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