Buscan avioneta con cinco personas que iba hacia Guaymaral

El último contacto con la aeronave fue a las 9:23 a. m. Minutos después se activó una señal de emergencia en el Cerro Tatamá, donde ahora se concentra la búsqueda. (Imagen de referencia)

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La Aeronáutica Civil activó este domingo un operativo para buscar una avioneta que viajaba entre Condoto (Chocó) y el aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá.La aeronave es un Cessna T206, matrícula HK4985, al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. A bordo van cinco personas: un piloto y cuatro pasajeros.

El último contacto con la avioneta ocurrió a las 9:23 a. m. Después, se activó una señal de emergencia en la zona del Cerro Tatamá, entre Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

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Buscan llegar hasta el punto de la señal

La zona es de…