Buscan avioneta con cinco personas que iba hacia Guaymaral

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La Aeronáutica Civil activó este domingo un operativo para buscar una avioneta que viajaba entre Condoto (Chocó) y el aeropuerto de Guaymaral, al norte de Bogotá.La aeronave es un Cessna T206, matrícula HK4985, al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. A bordo van cinco personas: un piloto y cuatro pasajeros.
El último contacto con la avioneta ocurrió a las 9:23 a. m. Después, se activó una señal de emergencia en la zona del Cerro Tatamá, entre Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.
Buscan llegar hasta el punto de la señal
La zona es de difícil acceso, por lo que la Aerocivil coordina la búsqueda con la Policía, el Ejército y organismos de socorro. Los equipos de rescate intentan llegar hasta el lugar donde se activó la señal para ubicar la aeronave y verificar el estado de sus ocupantes.
Investigadores de la Aerocivil también se preparan para entrar a la zona y establecer qué ocurrió durante el vuelo. Por ahora, las autoridades no han confirmado la ubicación exacta de la avioneta ni el estado de las cinco personas que viajaban a bordo.
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