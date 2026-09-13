 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Un proyectil perdido y cambio en el cañón del arma sacuden el juicio de Angie Baquero

Seis años han transcurrido desde el 9S, noche en la que una protesta social terminó en tragedia. Pese a los avances en algunos casos, en 10 de 13 procesos prevalece la impunidad. La investigación por la muerte de Angie Baquero, pese a estar en etapa de juicio hace dos años, podría ser una más, por fallas en la cadena de custodia del arma.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
13 de septiembre de 2026 – 09:25 a. m.
Justicia por Angie Baquero.
Justicia por Angie Baquero.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Un maletín negro con una pistola Sig Sauer 9 mm; una bolsita transparente que guarda el proyectil que sacaron de su cuerpo; la armería de Suba La Campiña, y una presunta falla en la cadena de custodia son los elementos, el lugar y los hechos que marcan la fase final del juicio contra el patrullero Jorge Lasso, a quien procesan por la muerte de Angie Paola Baquero Rojas, de 29 años, durante los hechos del 9 de septiembre de 2020. Luego de seis años de un largo proceso, dos de ellos en juicio, la Fiscalía alertó sobre la pérdida del proyectil…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Rodrigo E(2908)Hace 30 minutos
    Y Duque? Bien, dando clases sobre paz y democracia en USA. Que lindo!
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido