¿Buscando estudiar una maestría? Alcaldía y sector privado entregarán 100 becas

En una ciudad donde la competencia laboral es cada vez más alta y los perfiles especializados marcan la diferencia, las maestrías se consolidan como una de las principales herramientas para mejorar ingresos y acceder a mejores oportunidades de empleo. De acuerdo con el Observatorio Laboral para la Educación, una persona con posgrado puede ganar hasta 2,2 veces más que quien solo cuenta con pregrado y aumentar en cerca de 30 % sus probabilidades de empleo o ascenso laboral.

Para responder a esta realidad, la Secretaría de Gobierno y el programa privado Educa-Edtech lanzó la convocatoria 100 Maestrías por Colombia, una iniciativa que beneficiará a los habitantes de la ciudad interesados en continuar su formación sin que el costo o la falta de tiempo se conviertan en una barrera.

Su modalidad virtual y asincrónica, permite estudiar desde cualquier localidad y ajustar los horarios al ritmo laboral. “Estas maestrías responden a necesidades reales del mercado laboral bogotano y a los perfiles que hoy están buscando las empresas y las instituciones públicas de la ciudad”, explica Tatiana Fuentes, gerente de Educa-Edtech.

Así puede postularse

Entre las maestrías disponibles se encuentran Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Ciberseguridad, perfiles que hoy tienen alta demanda en sectores como tecnología, banca, comercio electrónico, servicios profesionales y entidades públicas con procesos de transformación digital en Bogotá.

También se ofrecerán programas en Marketing Digital, enfocados en analítica, e-commerce y gestión de audiencias; Energías Renovables y Eficiencia Energética, claves para proyectos urbanos sostenibles; y Ciudades Inteligentes y Sostenibles, orientadas a planeación urbana, movilidad, tecnología y desarrollo territorial, temas centrales en la agenda de la capital.

La inscripción estará abierta hasta el próximo 15 de enero y debe realizarse exclusivamente a través del portal www.alcaldiascol.com.

Los interesados deberán presentar diploma de pregrado, documento de identidad y hoja de vida actualizada. El proceso de selección será ágil y los aspirantes recibirán respuesta en un plazo máximo de tres días.

Las maestrías tendrán una duración estimada de 12 a 15 meses, iniciarán clases en febrero y se cursarán en universidades internacionales aliadas como UDAVINCI y Università eCampus. Los títulos obtenidos podrán ser convalidados en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional, según los requisitos vigentes.

