Lluvias causaron derrumbe en Ciudad Bolívar: más de 10 familias quedaron sin casa

El evento se mantiene bajo monitoreo continuo por las entidades del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol

Un fuerte aguacero registrado en la tarde del lunes 5 de enero provocó un deslizamiento de tierra que afectó a 23 personas (17 adultos y 6 menores de edad) en el barrio El Ensueño 2, localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. La emergencia obligó a evacuar varias viviendas ante el riesgo de nuevos movimientos de tierra.

Habitantes del sector relataron que la lluvia se prolongó por cerca de una hora y que el movimiento de tierra ocurrió de forma repentina, sin dar tiempo para rescatar pertenencias o asegurar sus viviendas.

Uno de los residentes damnificados, contó que no se encontraba en su vivienda cuando ocurrió la emergencia. Al regresar, encontró el terreno colapsado y grandes cantidades de lodo ingresando por debajo de las puertas. Dentro de su casa había barro, llantas y basura arrastradas desde otros puntos de la ladera, elementos que dejaron la vivienda inhabitable.

Como hipótesis, los organismos de socorro analizan como a causa de la lluvia intensa, el suelo de un cerro cercano terminó por saturarse, lo que ocasionó el desprendimiento de tierra y escombros que descendieron hacia las casas ubicadas en la parte baja de la ladera. El material cubrió parcialmente varias viviendas, dejó otras en riesgo de colapso y tres más con pérdidas totales.

Aunque los organismos de socorro descartaron personas lesionadas, sí se registraron daños materiales de consideración. Por lo que ahora las familias están buscando un lugar donde quedarse, pues para muchas de ellas, las viviendas comprometidas representaban su único patrimonio.

¿Cuáles son las ayudas?

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, quienes realizaron inspecciones técnicas para establecer el nivel de afectación y el riesgo de nuevos deslizamientos. Asimismo, adelantaron labores de remoción de material y recomendaron mantener la evacuación en los puntos más críticos.

En las próximas horas, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar adelantará un censo para determinar el número exacto de damnificados y definir qué familias requieren ayuda humanitaria inmediata.

Por su parte, el IDIGER entregó ayudas humanitarias como kit de aseo, de noche y de cocina, para solventar temporalmente las necesidades de los afectados.

La emergencia volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de varios sectores de Ciudad Bolívar frente a las lluvias, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas y suelos inestables, donde las autoridades mantienen monitoreos permanentes para prevenir nuevas tragedias.

