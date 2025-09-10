Cae banda ‘El Combo de Señales’, dedicada a hurtos violentos

Uno de los capturados aceptó los cargos. Foto: Alcaldía de Bogotá

Por cometer hurtos violentos en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado ‘El Combo de Señales’. Uno de los capturados aceptó los cargos.

Por estos actos, una fiscal de la seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y destinación ilícita de inmuebles. Según las investigaciones de las autoridades, estos sujetos amenazaban a las víctimas con armas de fuego y cortopunzantes.

Presuntamente, los delincuentes identificaban a las personas, los locales comerciales y las residencias de los barrios 20 de Julio, San Isidro, Country Sur, Guacamayas y Malvinas.

¿Qué casos se conocen?

Según las autoridades, uno de los casos en los que estaría implicada esta banda ocurrió el pasado 13 de agosto, cuando dos de estos sujetos ingresaron a un casino. En el momento, mientras uno de ellos se hizo pasar como cliente la otra intimidó y hurto el dinero de la caja registradora,

Adicionalmente, los capturados estarían involucrados con el tráfico local de estupefacientes, como bazuco, marihuana, cocaína y 2CB. Esto lo determinaron tras hallar las drogas en un allanamiento a en una vivienda del barrio Country Sur.

Tras los hechos, las autoridades tramitaron las órdenes de captura en contra de los sospechosos y un juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario.

Denuncias por hurtos en tres modalidades han disminuido en Bogotá

Aunque las imágenes de robos y episodios de inseguridad son constantes en Bogotá, según recientes datos de la Secretaría de Seguridad, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, se ha evidenciado una reducción de denuncias frente al hurto a comercios, residencias y entidades financieras.

¿Cómo van las cifras?

Con respecto al hurto a comercios, indicaron que las cifras han mantenido una tendencia a disminuir. Según los datos de este año, con corte al 31 de agosto, las autoridades registraron 5.872 denuncias, lo que representa una reducción del 25% frente a igual periodo del 2024. Así mismo, si esta cifra se compara con los años anteriores, las autoridades evidenciaron que es desde 2018 es la cifra más baja.

Hurto a residencias:

Con referente a esta modalidad, también para agosto, las cifras de denuncias han disminuido. Según las autoridades, se han presentado 3.992 denuncias, lo que representa, comparando con 2024, una disminución del 7%. Para esto, las autoridades resaltan la implementación de: zonas seguras, patrullajes mixtos y labores de inteligencia en sectores residenciales.

Hurto a entidades financieras:

En este caso, resaltaron que este delito ha tenido la disminución más grande, ya que este año solo han presentado 4 denuncias, en comparación a:

37 de 2018.

32 de 2019

22 en 2020.

29 en 2021.

18 en 2022.

7 en 2023.

9 en 2024.

Hurto a automotores:

Con respecto a esta modalidad, este año, se han presentado 2.031 denuncias, que han sido menos que en 2024 con 2.945. En ese sentido, las autoridades señalaron los operativos en zonas críticas, acompañadas con la inspección de los vehículos en vía pública y parqueaderos privados. Es estos procesos han verificado placas, chasis y otros identificadores para detectar alteraciones o automotores robados.

