Chapinero: Detienen pareja que, con destornillador y cruceta, atacó a tres menores

Un hecho de intolerancia, que se registró en el barrio Chapinero Central, terminó con la captura de una pareja (un hombre y una mujer), la cual atacó, con destornillador y cruceta, a tres menores de edad. Uno de ellos está en delicado estado de salud y los detenidos tendrán que responder por el delito de lesiones personales

El caso ocurrió frente a un local de comidas rápidas, en la noche del martes, cuando accidentalmente las víctimas activaron la alarma de un vehículo, que se encontraba estacionado en el sector.

Videos de cámaras de seguridad, revelados por Blu Radio, muestran cómo tras el incidente una mujer se abalanza contra uno de los jóvenes y lo ataca en repetidas ocasiones con un destornillador. A su turno, el hombre de la acompañaba, sacó la cruceta que cargaba en el carro y se sumó al ataque.

Una de las víctimas recibió varias heridas cerca del cuello y, según reportes médicos, su estado de salud es delicado, teniendo en cuenta la gravedad del ataque, informó Blu. “Por esta razón, se hizo la detención de los responsables y se trasladó a los heridos al centro asistencial más cercano, para recibir atención médica”, aseguró el teniente coronel Ricardo Chávez, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá.

Las personas fueron capturas y procesadas por el delito de lesiones personales.

Bogotá recibirá incremento de 800 policías en los próximos seis meses

El ministro de defensa, Pedro Sánchez, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lideraron un consejo de defensa, desde el cual, se efectuaron anuncios de interés para uno de los temas más delicados en la capital: la seguridad.

Uno de los más importantes residió en el aumento del pie de fuerza para la ciudad, uno de los flagelos de los que más se han quejado los últimos alcaldes de Bogotá. En sentido, el ministro Sánchez anunció que 800 efectivos, provenientes de la Policía Nacional, se incorporarán a la Policía Metropolitana de Bogotá en los próximos seis meses.

La decisión fue celebrada por el alcalde Galán, quien resaltó el apoyo de la Policía Nacional en labores de logística, y destacó el impacto que tendrán los refuerzos en el fortalecimiento de las capacidades antidelictivas de la capital. Asimismo, para 2026, específicamente para el mes de mayo, otros 500 policías se incorporarán al pie de fuerza la Policía Metropolitana de Bogotá.

La llegada de 1.300 uniformados espera atenuar un poco el déficit de fuerza pública en ciudad, cuya cuantía se ha agravado en los últimos doce años. Lo anterior, teniendo en cuenta que la capital tenía más de 19.000 policías en 2013, mientras que, a día de hoy, solo posee alrededor de 16.000 efectivos.

