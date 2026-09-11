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Cae delincuente que atacó con una piedra a vigilante en Modelia ¿Quedará tras las rejas?

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la captura del señalado por el ataque ocurrido el 5 de septiembre. El hombre también habría amenazado a otro ciudadano.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
11 de septiembre de 2026 – 01:31 p. m.
El capturado también habría amenazado a otro ciudadano, hecho por el que actualmente tiene una medida de aseguramiento.
Galán agregó que el capturado también habría amenazado a otro ciudadano, hecho por el que actualmente tiene una medida de aseguramiento.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a través de su cuenta de X sobre la captura del sujeto, señalado de agredir a un vigilante, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. “Como resultado del trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y @SeguridadBOG, el hombre que el pasado 5 de septiembre agredió a un guarda de seguridad en Modelia fue capturado”, señaló el mandatario.

El caso ocurrió hace una semana y en las imágenes de las cámaras de seguridad del sector se ve cómo el delincuente, se le acercó por la espalda a Ricardo Rodríguez, de 63 años, y lo golpeó con una piedra en la cabeza, hasta dejarlo inconsciente.

Después de la agresión, el hombre le habría hurtado varias pertenencias antes de escapar. Rodríguez tuvo que ser trasladado a un centro asistencial por la gravedad de las lesiones. Galán agregó que el capturado también habría amenazado a otro ciudadano, hecho por el que actualmente tiene una medida de aseguramiento.

La Fiscalía adelanta este viernes la audiencia en la que le imputará los hechos relacionados con la agresión contra el guarda de seguridad. Quedará en manos de un juez la decisión de si lo envía o no a prisión.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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