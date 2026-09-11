En video: ciudadanos voltearon bus del SITP para liberar a motociclistas atrapados

La comunidad unió fuerzas para mover el bus y facilitar el rescate tras el choque ocurrido cerca del Hospital Meissen.



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Un bus zonal del SITP chocó contra dos motocicletas la noche del jueves 10 de septiembre, en la avenida Boyacá, a la altura del Hospital Meissen, en Ciudad Bolívar. Tras el impacto, las motocicletas quedaron debajo del vehículo. Varias personas que estaban en el sector se acercaron y voltearon el bus para facilitar el rescate de los motociclistas.

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Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de ciudadanos haciendo fuerza hasta mover el vehículo.

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