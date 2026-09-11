En video: ciudadanos voltearon bus del SITP para liberar a motociclistas atrapados

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Un bus zonal del SITP chocó contra dos motocicletas la noche del jueves 10 de septiembre, en la avenida Boyacá, a la altura del Hospital Meissen, en Ciudad Bolívar. Tras el impacto, las motocicletas quedaron debajo del vehículo. Varias personas que estaban en el sector se acercaron y voltearon el bus para facilitar el rescate de los motociclistas.
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Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de ciudadanos haciendo fuerza hasta mover el vehículo.
El siniestro bloqueó temporalmente la avenida Boyacá en sentido norte-sur mientras atendían la emergencia.Una versión preliminar señala que el bus habría presentado una falla en los frenos. Las autoridades todavía no confirman esa hipótesis y deberán establecer qué provocó el choque. El caso quedó bajo investigación para determinar las causas del accidente y las responsabilidades.
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