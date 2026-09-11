 

Publicidad

En video: ciudadanos voltearon bus del SITP para liberar a motociclistas atrapados

El bus chocó contra dos motocicletas la noche del jueves 10 de septiembre, cerca del Hospital Meissen. La comunidad intervino para liberar a quienes quedaron atrapados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
11 de septiembre de 2026 – 11:51 a. m.
Una posible falla en los frenos está bajo investigación tras el choque que bloqueó temporalmente la vía en Ciudad Bolívar.
La comunidad unió fuerzas para mover el bus y facilitar el rescate tras el choque ocurrido cerca del Hospital Meissen.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Un bus zonal del SITP chocó contra dos motocicletas la noche del jueves 10 de septiembre, en la avenida Boyacá, a la altura del Hospital Meissen, en Ciudad Bolívar. Tras el impacto, las motocicletas quedaron debajo del vehículo. Varias personas que estaban en el sector se acercaron y voltearon el bus para facilitar el rescate de los motociclistas.

Lea más:Segundo intento de ataque con explosivos contra la Policía de Kennedy, en Bogotá

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de ciudadanos haciendo fuerza hasta mover el vehículo.

El siniestro bloqueó temporalmente la avenida Boyacá en sentido norte-sur mientras atendían la emergencia.Una versión preliminar señala que el bus habría presentado una falla en los frenos. Las autoridades todavía no confirman esa hipótesis y deberán establecer qué provocó el choque. El caso quedó bajo investigación para determinar las causas del accidente y las responsabilidades.

Lea más: Ya está la plata para ampliar la Autopista Norte: aseguran créditos por COP 1,2 billones

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogota

ciudadanos voltearon un bus del SITP para rescatar a motociclistas

En video: ciudadanos voltearon un bus del SITP

En video: ciudadanos voltearon un bus del SITP para rescatar a motociclistas en Bogotá

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Noticias hoy

SITP
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido