Caen extorsionistas que decían ser miembros del grupo delincuencial Segunda Marquetalia

Cuatro extorsionistas, que se presentaban como miembros del grupo delincuencial Segunda Marquetalia (reducto de las extintas Farc), hoy se encuentran tras las rejas, gracias a la denuncia oportuna de las víctimas y al trabajo de las autoridades. De acuerdo con las autoridades, los delincuentes contactaban a los comerciantes a través de WhatsApp y les enviaban mensajes amenazantes. Fuera de decir que pertenecían a la organización criminal, indicaban que conocían todos los movimientos de la víctima. Para conservar su vida, apuntaban, debían…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Cuatro extorsionistas, que se presentaban como miembros del grupo delincuencial Segunda Marquetalia (reducto de las extintas Farc), hoy se encuentran tras las rejas, gracias a la denuncia oportuna de las víctimas y al trabajo de las autoridades. De acuerdo con las autoridades, los delincuentes contactaban a los comerciantes a través de WhatsApp y les enviaban mensajes amenazantes. Fuera de decir que pertenecían a la organización criminal, indicaban que conocían todos los movimientos de la víctima. Para conservar su vida, apuntaban, debían pagar un supuesto impuesto de guerra.

No obstante, el Gaula Bogotá ya les seguía a pistas a la banda, que bautizaron como Los Rebeldes, sindicada de extorsionar comerciantes en la capital, así como en varios municipios de Cundinamarca y Tolima. Con las evidencias claras y la orden de captura en sus manos, los uniformados desplegaron la operación Pegaso y, en acciones conjuntas en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, atraparon a los presuntos responsables, quienes respondían a los alias de Augusto, Montoya, Martha y Johana. Durante las diligencias incautaron siete celulares y más de $9 millones en efectivo.

Publicidad

Extorsionisas exigían hasta $500 millones

Según la investigación , la organización criminal identificaba y perfilaba previamente a comerciantes con capacidad económica. Después los contactaba mediante WhatsApp. Les enviaban mensajes con amenazas contra las víctimas y sus familiares. Las exigencias oscilaban entre COP 200 millones y COP 500 millones. La Policía calcula que Los Rebeldes obtenían ingresos cercanos a $500 millones mensuales y se les vincula a 35 casos, en la última década.

La Policía señala a alias Augusto como el presunto cabecilla de la organización. Los investigadores aseguran que perteneció al Frente 27 Isaías Pardo de las antiguas Farc, donde habría cumplido funciones logísticas y de reclutamiento. Alias Montoya habría coordinado las actividades del grupo, mientras que alias Martha y Johana actuarían como informantes y recaudadoras del dinero producto de las extorsiones. Martha también habría integrado el Frente 27. Las autoridades investigan si los conocimientos y contactos adquiridos durante su paso por esa estructura armada facilitaron la operación de Los Rebeldes.

También los investigan por invasión de tierras

El accionar de la organización no se limitaría a las extorsiones. La Policía la relaciona con invasiones ilegales de predios en Cundinamarca y Meta. En esos casos, sus integrantes presuntamente amenazaban a población vulnerable para apoderarse de los terrenos y provocar su desplazamiento forzado. La investigación deberá establecer cuántas familias resultaron afectadas, qué predios ocuparon y si otras personas participaron en estas actividades.

Además, estarían relacionados con el asesinato de un líder social, ocurrido el 8 de agosto de 2024 en Girardot, Cundinamarca. La Policía los vincula, también con la muerte de dos integrantes de la misma organización en octubre de ese año. La hipótesis señala que ambos pretendían entregar información a la Fiscalía y fueron asesinados para impedirlo.

Estas posibles responsabilidades todavía forman parte de la investigación y deberán demostrarse ante la justicia. La Fiscalía les imputó a los cuatro capturados los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. Un juez envió a tres de ellos a un establecimiento carcelario, mientras que las autoridades no informaron qué medida recibió la cuarta persona.

La Policía pidió denunciar cualquier exigencia económica o amenaza a través de la línea 165 del Gaula o de la Línea de Emergencias 123.

Lea más: Bogotá y Funza acuerdan proyecto para crear más conexiones viales con El Dorado

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.