Un nuevo proyecto vial se suma al Circuito Regional Aeroportuario, con el que Bogotá, Funza y la ARM buscan crear una nueva conexión con el entorno del aeropuerto El Dorado. La idea es generar nuevas alternativas de acceso a la terminal aérea y reducir la dependencia de los corredores de las calles 13 y 80, que actualmente concentran buena parte de los desplazamientos entre Bogotá y los municipios de la Sabana de Occidente.

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Bogotá y Funza acuerdan proyecto para crear más conexiones viales con El Dorado

Del total de los recursos, la Agencia Regional de Movilidad aportará $14.837 millones, mientras que Funza destinará $6.198 millones. Adicional, el convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que el objetivo es que durante el próximo año puedan quedar contratadas y en ejecución las obras derivadas de este proceso de estructuración. “Nos va a permitir tener un anillo de conexión vial con el Aeropuerto El Dorado”, aseguró el alcalde durante la firma del convenio.

✈️ El Dorado necesita una conexión regional.



Firmamos con @Bogota, a través de @idubogota y @AlcaldiaFunza, un convenio por más de $21.000 millones para financiar los estudios de tres corredores del Circuito Aeroportuario: avenida Luis Carlos Galán Sarmiento (avenida La… pic.twitter.com/VUOUantQqb — Agencia Regional de Movilidad (@ARMovilidad) September 23, 2026

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Ciudad Aeropuerto

La iniciativa hace parte del programa Bogotá Ciudad Aeropuerto, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación, que busca ordenar y mejorar las condiciones de movilidad y desarrollo urbano alrededor de El Dorado.

Para la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil, uno de los principales cambios sería generar una alternativa adicional para los habitantes del municipio, que históricamente han dependido de las calles 13 y 80 para desplazarse hacia Bogotá.

Los estudios deberán incorporar además el concepto de “calles completas”, por lo que no se limitarán al diseño de las calzadas para vehículos y contempla analizar la inclusión de andenes, ciclorrutas, zonas verdes y condiciones de seguridad vial.

Según informaron, el convenio es resultado de mesas técnicas adelantadas durante este año entre la Alcaldía de Funza, la Secretaría de Planeación, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Agencia Regional de Movilidad.

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