Bogotá y Funza acuerdan proyecto para crear más conexiones viales con El Dorado

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Un nuevo proyecto vial se suma al Circuito Regional Aeroportuario, con el que Bogotá, Funza y la ARM buscan crear una nueva conexión con el entorno del aeropuerto El Dorado. La idea es generar nuevas alternativas de acceso a la terminal aérea y reducir la dependencia de los corredores de las calles 13 y 80, que actualmente concentran buena parte de los desplazamientos entre Bogotá y los municipios de la Sabana de Occidente.
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En esta primera etapa se estudiarán tres corredores:
- Avenida La Esperanza, entre la carrera 103 y el municipio de Funza.
- Carrera 103, entre la calle 26 y la avenida La Esperanza.
- Avenida T.A.M. (carrera 129), entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.
Del total de los recursos, la Agencia Regional de Movilidad aportará $14.837 millones, mientras que Funza destinará $6.198 millones. Adicional, el convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que el objetivo es que durante el próximo año puedan quedar contratadas y en ejecución las obras derivadas de este proceso de estructuración. “Nos va a permitir tener un anillo de conexión vial con el Aeropuerto El Dorado”, aseguró el alcalde durante la firma del convenio.
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Ciudad Aeropuerto
La iniciativa hace parte del programa Bogotá Ciudad Aeropuerto, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación, que busca ordenar y mejorar las condiciones de movilidad y desarrollo urbano alrededor de El Dorado.
Para la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil, uno de los principales cambios sería generar una alternativa adicional para los habitantes del municipio, que históricamente han dependido de las calles 13 y 80 para desplazarse hacia Bogotá.
Los estudios deberán incorporar además el concepto de “calles completas”, por lo que no se limitarán al diseño de las calzadas para vehículos y contempla analizar la inclusión de andenes, ciclorrutas, zonas verdes y condiciones de seguridad vial.
Según informaron, el convenio es resultado de mesas técnicas adelantadas durante este año entre la Alcaldía de Funza, la Secretaría de Planeación, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Agencia Regional de Movilidad.
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