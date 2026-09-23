 

Publicidad

Bogotá y Funza acuerdan proyecto para crear más conexiones viales con El Dorado

La capital Funza y la Agencia Regional de Movilidad (ARM) firmaron este martes un convenio por $21.036 millones para avanzar en los estudios de tres corredores viales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
22 de septiembre de 2026 – 08:14 p. m.
Bogotá, Funza y la Agencia Regional de Movilidad (ARM) firmaron este martes un convenio por $21.036 millones.
Bogotá, Funza y la Agencia Regional de Movilidad (ARM) firmaron este martes un convenio por $21.036 millones.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Un nuevo proyecto vial se suma al Circuito Regional Aeroportuario, con el que Bogotá, Funza y la ARM buscan crear una nueva conexión con el entorno del aeropuerto El Dorado. La idea es generar nuevas alternativas de acceso a la terminal aérea y reducir la dependencia de los corredores de las calles 13 y 80, que actualmente concentran buena parte de los desplazamientos entre Bogotá y los municipios de la Sabana de Occidente.

Siga leyendo: Cuerpo hallado en canal de Kennedy era de Pedro Serrano, conductor de APP: piden respuestas

En esta primera etapa se estudiarán tres corredores:

  • Avenida La Esperanza, entre la carrera 103 y el municipio de Funza.
  • Carrera 103, entre la calle 26 y la avenida La Esperanza.
  • Avenida T.A.M. (carrera 129), entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.

Del total de los recursos, la Agencia Regional de Movilidad aportará $14.837 millones, mientras que Funza destinará $6.198 millones. Adicional, el convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que el objetivo es que durante el próximo año puedan quedar contratadas y en ejecución las obras derivadas de este proceso de estructuración. “Nos va a permitir tener un anillo de conexión vial con el Aeropuerto El Dorado”, aseguró el alcalde durante la firma del convenio.

Más de Bogotá: Rincón de Mochuelo por fin tendrá acceso a SITP con la extensión del H638

Ciudad Aeropuerto

La iniciativa hace parte del programa Bogotá Ciudad Aeropuerto, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación, que busca ordenar y mejorar las condiciones de movilidad y desarrollo urbano alrededor de El Dorado.

Para la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil, uno de los principales cambios sería generar una alternativa adicional para los habitantes del municipio, que históricamente han dependido de las calles 13 y 80 para desplazarse hacia Bogotá.

Los estudios deberán incorporar además el concepto de “calles completas”, por lo que no se limitarán al diseño de las calzadas para vehículos y contempla analizar la inclusión de andenes, ciclorrutas, zonas verdes y condiciones de seguridad vial.

Según informaron, el convenio es resultado de mesas técnicas adelantadas durante este año entre la Alcaldía de Funza, la Secretaría de Planeación, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Agencia Regional de Movilidad.

Le puede interesar: Costo de la unidad El Salitre alcanzaría los COP 89.000 millones, y la obra no arranca

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido