“Caí y luego me pasó el taxi”: mujer atropellada por moto y taxi en Bogotá

Una cámara de seguridad ubicada en el barrio Granada Sur, de la localidad de San Cristóbal, captó el momento en que Martha Aldana Palma, de 33 años, fue atropellada por una moto cuando intentaba cruzar una calle. El accidente empeoró cuando debido a que, en menos de un minuto, la mujer volvió a ser arrollada, esta vez por un taxi que, presuntamente, iba con exceso de velocidad y se movilizaba detrás de la moto que la había acabado de embestir.

>LEA: Turba persiguió, acorraló y mató a joven en Los Mártires, capturan tres guardias del Inpec por presuntas torturas en cárcel La Modelo y otras noticias de Bogotá

Por el doble accidente, la mujer, quien es cabeza de hogar, tuvo que ser remitida a un centro médico en donde evidenciaron que había perdido varios dientes además de quedar con heridas de gravedad en su pierna derecha y en el rostro. Luego de ser sometida a varias cirugías, se recupera en su casa junto a su hija de cinco años. No obstante, según los médicos, la víctima aún requiere mínimo cuatro cirugías plásticas reconstructivas en su pierna derecha, boca, oreja y cejas.

“A lo que yo salí volteé a mirar a un lado y miré al otro, ahí fue cuando pasó la moto. Caí y luego me pasó el taxi, me pasaron las ruedas del carro en la pierna. Desde ahí no tengo conciencia de nada. Tengo rotos los dientes, los siento dormidos. La pierna la tengo vuelta nada. No sé si la tengo rota o fracturada”, comentó la mujer a City Tv.

Contexto: Una mujer fue atropellada por una moto y un taxi en menos de un minuto, en Bogotá.

El video contiene imágenes fuertes.

Lea también: Elian Andrés Poveda desapareció hace un mes y medio en Cabrera, Cundinamarca.

La joven contó que el motociclista implicado, que por poco también es embestido por el taxi, la auxilió, pidió ayuda y costeó un porcentaje de los gastos de los tratamientos médicos que ella necesitó. El conductor del taxi huyó del lugar, por lo que la familia de la víctima pide que se entregue voluntariamente a las autoridades.

El coronel Héctor González, comandante de Policía de Tránsito de Bogotá, aseguró que ya se tiene identificada la placa del vehículo, por lo que, “estamos invitando al conductor o a las personas que nos puedan brindar mayor información a que se acerquen a la Seccional de Tránsito de la capital”, puntualizó el coronel.

Lea: En Bogotá aún hay disponibles 1.200 subsidios complementarios de vivienda.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, desde enero hasta septiembre de 2021, en la capital se han presentado 2.653 siniestros viales, los cuales han dejado un saldo de 1.111 motociclistas, 409 peatones, 419 conductores de vehículo y 395 ciclistas heridos.

Mientras que, en el mismo periodo de tiempo, 122 motociclistas, 112 peatones, 54 ciclistas y 15 conductores de vehículos han perdido la vida en siniestros viales. En total, se han documentado 313 decesos, 42,27 % más que en el año anterior cuando se registraron 220.