Técnicos y biólogos de la entidad llegaron al lugar para evaluar los posibles riesgos, orientar a los residentes y establecer por dónde se desplaza el animal. “Nuestro propósito es proteger la vida del puma, pero también prevenir…

Las cámaras de seguridad de un predio rural captaron las imágenes de un puma en La Calera. Tras recibir el reporte de la comunidad, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) verificó las imágenes y confirmó que se trata de un ejemplar de Puma concolor, avistamiento que ocurrió el 20 de septiembre.

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Cámaras captan un puma en La Calera: ¿qué hacer si se encuentra con el animal?

Técnicos y biólogos de la entidad llegaron al lugar para evaluar los posibles riesgos, orientar a los residentes y establecer por dónde se desplaza el animal. “Nuestro propósito es proteger la vida del puma, pero también prevenir cualquier situación que pueda representar un riesgo para la comunidad o para los animales de producción”, explicó Magdala Iregui, directora de Biodiversidad de la CAR.

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Buscan alejar al puma de viviendas y animales

Los profesionales recorrieron la zona y utilizaron un dron para identificar posibles corredores naturales y áreas frecuentadas por el felino. La entidad recomendó aplicar medidas de para ahuyentar de manera contralada al anima, mediante sonidos y luces. Estos estímulos buscan dirigir al animal hacia lugares con menor presencia humana, sin perseguirlo, herirlo o alterar de manera agresiva su comportamiento.

La CAR trabaja con la Alcaldía de La Calera y la Secretaría Distrital de Ambiente para seguir sus desplazamientos y definir las acciones necesarias. Por ahora, la autoridad ambiental no considera necesario capturarlo o trasladarlo. “Continuaremos realizando el seguimiento técnico a su comportamiento y desplazamiento. De acuerdo con la evolución de la situación y las condiciones del sector, determinaremos las medidas que correspondan”, señaló Iregui.

¿Cómo proteger a los animales domésticos?

La CAR pidió a los habitantes reforzar los cercados de corrales y encierros. También recomendó instalar cercas eléctricas de protección y sistemas de iluminación en los lugares donde pueda acercarse el puma. Los residentes deben recoger y disponer adecuadamente los restos de animales, pues estos pueden atraer al felino. Durante la noche, las mascotas y los animales de producción deben permanecer en espacios seguros.

Estas medidas buscan evitar encuentros y permitir que el puma continúe su recorrido hacia áreas naturales.

¿Qué hacer si se encuentra con el puma?

Ante un encuentro, la recomendación principal es mantener la calma y conservar la distancia. La CAR entregó las siguientes instrucciones:

No se acerque ni intente capturarlo.

No lo persiga, golpee o acorrale.

No corra ni le dé la espalda.

Proteja a los niños y mantenga controladas a las mascotas.

Permita que el animal encuentre una ruta para retirarse.

Reporte inmediatamente el avistamiento.

La ciudadanía puede comunicarse con la línea de atención de fauna silvestre 316 524 4031, disponible las 24 horas. La autoridad ambiental mantendrá la vigilancia en el sector para proteger al puma y reducir cualquier riesgo para los habitantes y sus animales.

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