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Los habitantes de los barrios Villa Esperanza y Rincón de Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar, tendrán desde esta semana una nueva alternativa para movilizarse. Con la puesta en funcionamiento de la extensión del recorrido de la ruta zonal H638 – Estación Juan Pablo II–Rincón de Mochuelo, la comunidad por fin tendrá el acceso al transporte.

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Rincón de Mochuelo por fin tendrá acceso a SITP con la extensión del H638

La modificación suma 5,32 kilómetros al recorrido que tenía 6,38 kilómetros, y busca atender una necesidad de transporte de los habitantes de este sector del sur de Bogotá. Según Transmilenio, antes de la extensión los residentes de la zona que necesitaban acceder al sistema debían desplazarse entre 700 metros y 1,5 kilómetros hasta las cabeceras más cercanas, ubicadas en los barrios Arabia o San Joaquín.

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¿Por qué no se había hecho antes?

La empresa explicó que la ampliación no había podido implementarse antes debido a las condiciones de las vías. Sin embargo, tras un trabajo conjunto con la comunidad y las autoridades, una visita técnica reciente determinó que hubo mejoras suficientes en la infraestructura vial para permitir el paso de los buses de manera segura.

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Nueva ruta en Ciudad Bolívar.

¿Cómo funcionará la nueva ruta?

La extensión se realizará por una zona rural, donde las vías no cuentan con andenes. Por esta razón, en el nuevo tramo no habrá paraderos oficiales. Los usuarios deberán solicitar el servicio directamente al conductor, mediante el gesto de levantar la mano cuando el bus se aproxime.

Transmilenio estima inicialmente una demanda de unos 120 usuarios diarios. La medida funcionará como un plan piloto durante tres meses, periodo en el que la entidad evaluará la demanda, las condiciones de operación y el funcionamiento de la ruta para determinar si la extensión puede mantenerse de manera permanente.

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