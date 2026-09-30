Factura del agua en Bogotá incrementará en un 7 %

Como lo contamos en El Espectador, el argumento principal de la CRA es que la nueva metodología permite garantizar precios justos y reorganizar los componentes del servicio, como operación, inversión, administración, impuestos y tasas ambientales, bajo una…

El Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que ya se están reflejando los cambios en la tarifa de este servicio público, en cumplimiento de la actualización del marco tarifario expedido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en marzo de este año.

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Como lo contamos en El Espectador, el argumento principal de la CRA es que la nueva metodología permite garantizar precios justos y reorganizar los componentes del servicio, como operación, inversión, administración, impuestos y tasas ambientales, bajo una fórmula más detallada, para reflejar el costo real de la prestación. Es decir, en las facturas se desagregará cada ítem, con el objetivo de que los usuarios puedan identificar con claridad qué están pagando.

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Con todo lo anterior y una tarifa de precio techo, el Acueducto anunció que el incremento se estima en un máximo de 7 % y los nuevos cobros ya se sienten en las facturas de casi 2,3 millones de usuarios en Bogotá, Gachancipá y en algunas zonas del municipio de Soacha, Tocancipá y Zipaquirá, donde prestan el servicio.

Sin embargo, algunos usuarios ya se han quejado por el costo elevado del servicio de alcantarillado frente al acueducto. De acuerdo con la gerente, Natasha Avendaño, "la diferencia está relacionada, entre otros factores, con las inversiones realizadas en los últimos años para ampliar y mejorar la infraestructura de alcantarillado de la ciudad, así como con los costos asociados a su operación y mantenimiento".

La empresa recordó que los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 y las contribuciones de los estratos 5 y 6 continúan aplicándose de acuerdo con la normatividad vigente y las decisiones adoptadas por los concejos municipales y distritales.

Así mismo, recordó a los usuarios que, ante cualquier duda frente a los cobros de la factura del servicio, pueden acudir a los diferentes canales presenciales y virtuales.

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