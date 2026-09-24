El seguimiento de las cámaras de seguridad del aeropuerto El Dorado permitió capturar a dos operadores logísticos, que presuntamente intentaban enviar siete kilos de cocaína al extranjero. Según la Policía, un uniformado que vigilaba el circuito cerrado detectó movimientos sospechosos de los dos trabajadores, vinculados a una empresa de servicios aeroportuarios. Las imágenes mostraron cuando uno de ellos, al parecer, trató de ingresar un maletín a una zona restringida de la terminal de carga.

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Capturan a dos operadores logísticos con siete kilos de cocaína en el aeropuerto El Dorado

El agente alertó a las unidades que prestaban servicio en el aeropuerto, que localizaron y abordaron a los operarios. Los hombres accedieron voluntariamente a una inspección de sus casilleros. Durante la revisión, los policías encontraron un maletín que contenía cinco paquetes rectangulares envueltos. En su interior había una sustancia pulverulenta que, por sus características de color y olor, se asemejaba al clorhidrato de cocaína. El cargamento pesaba aproximadamente siete kilogramos.

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“Estos ciudadanos pretendían, al parecer, sacar la sustancia hacia un país extranjero en un vuelo internacional”, explicó el mayor Jonathan Quintero, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto. Las autoridades no informaron cuál era el destino del vuelo, cómo obtuvieron los operadores el cargamento ni si otras personas participaron en la maniobra.

Fiscalía investigará la ruta de la droga

Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. La investigación deberá establecer qué funciones cumplían dentro de la terminal, si aprovecharon sus permisos de acceso para mover el maletín y en qué punto pretendían introducirlo al equipaje o la carga del vuelo internacional. También deberá identificar al propietario de la droga, reconstruir la ruta del cargamento y determinar si existe una organización detrás del intento de envío.

La Policía informó que durante 2026 ha incautado cerca de 290 kilogramos de cocaína en el aeropuerto El Dorado. La institución pidió a trabajadores y usuarios reportar movimientos sospechosos dentro de la terminal.

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