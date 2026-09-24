La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en Teusaquillo a un taxista señalado de amenazar a varios conductores y disparar contra uniformados de la institución, a las afueras del aeropuerto El Dorado. Los hechos comenzaron en inmediaciones de la terminal aérea, donde el hombre presuntamente intimidó con un arma traumática a otros taxistas. Varios policías que se encontraban en el sector advirtieron la situación e intervinieron.

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Capturan a taxista que disparó arma traumática a las afueras del aeropuerto El Dorado

Según el brigadier general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el conductor trató de huir cuando observó a los uniformados y habría accionado el arma contra ellos. Uno de los agentes respondió con su arma de dotación. La institución aseguró que lo hizo en cumplimiento de su deber y en legítima defensa. Pese al intercambio de disparos, ninguna persona resultó lesionada.

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Un plan candado permitió interceptarlo

Tras la fuga, la Policía activó un plan candado para cerrar las posibles rutas de escape y ubicar al vehículo. Los uniformados finalmente interceptaron al conductor en inmediaciones de un centro comercial de Teusaquillo. Durante el procedimiento le incautaron el arma traumática que, según la versión preliminar, utilizó para intimidar a los taxistas y disparar contra los policías.

Las autoridades también inmovilizaron el taxi en el que se desplazaba. El capturado, el arma y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá definir los delitos por los cuales responderá .

La investigación tendrá que establecer qué originó las amenazas contra los otros conductores, cuántas veces accionó el arma y cuál fue el recorrido que realizó desde el aeropuerto hasta el lugar de la captura.

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