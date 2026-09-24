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Capturan a taxista que disparó arma traumática a las afueras del aeropuerto El Dorado

Una amenaza a varios taxistas cerca de El Dorado desató una persecución con disparos, que terminó en Teusaquillo. La Policía activó un plan candado y recuperó un arma traumática.

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Redacción Bogotá
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24 de septiembre de 2026 – 06:49 a. m.
El Aeropuerto Internacional El Dorado es la principal terminal aérea de Colombia.
El Aeropuerto Internacional El Dorado es la principal terminal aérea de Colombia.
Foto: Colombia Tours

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La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en Teusaquillo a un taxista señalado de amenazar a varios conductores y disparar contra uniformados de la institución, a las afueras del aeropuerto El Dorado. Los hechos comenzaron en inmediaciones de la terminal aérea, donde el hombre presuntamente intimidó con un arma traumática a otros taxistas. Varios policías que se encontraban en el sector advirtieron la situación e intervinieron.

Según el brigadier general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el conductor trató de huir cuando observó a los uniformados y habría accionado el arma contra ellos. Uno de los agentes respondió con su arma de dotación. La institución aseguró que lo hizo en cumplimiento de su deber y en legítima defensa. Pese al intercambio de disparos, ninguna persona resultó lesionada.

Un plan candado permitió interceptarlo

Tras la fuga, la Policía activó un plan candado para cerrar las posibles rutas de escape y ubicar al vehículo. Los uniformados finalmente interceptaron al conductor en inmediaciones de un centro comercial de Teusaquillo. Durante el procedimiento le incautaron el arma traumática que, según la versión preliminar, utilizó para intimidar a los taxistas y disparar contra los policías.

Las autoridades también inmovilizaron el taxi en el que se desplazaba. El capturado, el arma y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá definir los delitos por los cuales responderá .

La investigación tendrá que establecer qué originó las amenazas contra los otros conductores, cuántas veces accionó el arma y cuál fue el recorrido que realizó desde el aeropuerto hasta el lugar de la captura.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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Comentarios
  • Olegario(51538)Hace 14 minutos
    Ah, un taxista. Aparecieron las llaves.
  • spook(ix0ip)Hace 1 hora
    Varias cositas: los decentes e ilustres taxista aguebaedistas listos para cumplirle al presifrente y hacer patria milagro, dos: y a uno lo obligan a tomar taxi en el dorado, boycotteando a los Uber y a la gente decente.
  • UJUD(9371)Hace 1 hora
    No le están poniendo atención a la problemática de los taxistas en Eldorado. Es una mafia de abusadores.
  • Martha(69929)Hace 1 hora
    " La Patria milagro" acabando con el país!! Terror y más terror con Espriella y su bandola!!!
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