De acuerdo con las cámaras de seguridad, el adulto mayor cuidaba vehículos, pero también escondía papeletas de marihuana para vender en la zona. Las grabaciones de hecho evidenciaron el momento en que llegan dos jóvenes y realizan la transacción.

A partir de las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo, C4, la Policía Nacional capturó a un hombre de 72 años que presuntamente expendía estupefacientes en inmediaciones del Parque de los Hippies, localidad de Chapinero.

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Capturan a hombre que se hacía pasar como cuidador de carros para vender drogas en Chapinero

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Tras la alerta generada, uniformados del CAI del Parque de los Hippies se desplazaron hasta el lugar, donde ubicaron al ciudadano y realizaron el procedimiento de registro.

Este “cuidador de carros” era, en realidad, un expendedor de drogas en Chapinero. Las escondía entre las matas y las sacaba cuando llegaban sus clientes.



Desde el #C4Bogotá, con @PoliciaBogota, le seguimos los pasos y, cuando llegaron los compradores, fue capturado en… pic.twitter.com/dWv4joEXRp — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 14, 2026

En su poder fueron encontrados 120 gramos de marihuana, por lo que fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y dejado a disposición de la autoridad competente.

Según datos de las autoridades, en lo corrido de este año, las cámaras de videovigilancia del C4 han contribuido a la materialización de 514 capturas.

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