 

Publicidad

Capturan a hombre que se hacía pasar como cuidador de carros para vender drogas en Chapinero

El hombre de 72 años fue descubierto por las cámaras de videovigilancia desde el centro de comando C4.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
14 de septiembre de 2026 – 07:49 a. m.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

A partir de las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo, C4, la Policía Nacional capturó a un hombre de 72 años que presuntamente expendía estupefacientes en inmediaciones del Parque de los Hippies, localidad de Chapinero.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, el adulto mayor cuidaba vehículos, pero también escondía papeletas de marihuana para vender en la zona. Las grabaciones de hecho evidenciaron el momento en que llegan dos jóvenes y realizan la transacción.

Lea más: Identifican a los cinco ocupantes de la avioneta desaparecida entre Condoto y Guaymaral

Tras la alerta generada, uniformados del CAI del Parque de los Hippies se desplazaron hasta el lugar, donde ubicaron al ciudadano y realizaron el procedimiento de registro.

En su poder fueron encontrados 120 gramos de marihuana, por lo que fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y dejado a disposición de la autoridad competente.

Según datos de las autoridades, en lo corrido de este año, las cámaras de videovigilancia del C4 han contribuido a la materialización de 514 capturas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy

Seguridad
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido