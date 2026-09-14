Capturan a hombre que se hacía pasar como cuidador de carros para vender drogas en Chapinero

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A partir de las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo, C4, la Policía Nacional capturó a un hombre de 72 años que presuntamente expendía estupefacientes en inmediaciones del Parque de los Hippies, localidad de Chapinero.
De acuerdo con las cámaras de seguridad, el adulto mayor cuidaba vehículos, pero también escondía papeletas de marihuana para vender en la zona. Las grabaciones de hecho evidenciaron el momento en que llegan dos jóvenes y realizan la transacción.
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Tras la alerta generada, uniformados del CAI del Parque de los Hippies se desplazaron hasta el lugar, donde ubicaron al ciudadano y realizaron el procedimiento de registro.
En su poder fueron encontrados 120 gramos de marihuana, por lo que fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y dejado a disposición de la autoridad competente.
Según datos de las autoridades, en lo corrido de este año, las cámaras de videovigilancia del C4 han contribuido a la materialización de 514 capturas.
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