La aeronave es una Cessna T206 de matrícula HK4985, operada al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Aerocivil perdió contacto con el vuelo a las 9:23 a. m. del domingo 13 de septiembre y…

Cuatro mujeres que habían participado en una brigada médica en Condoto, Chocó, y el piloto de la aeronave viajaban en la avioneta desaparecida cuando se dirigía hacia el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá. La Alcaldía de Condoto divulgó sus identidades mientras los equipos de búsqueda concentraban el operativo en una zona rural de Tadó.

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Identifican a los cinco ocupantes de la avioneta desaparecida entre Condoto y Guaymaral

La aeronave es una Cessna T206 de matrícula HK4985, operada al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Aerocivil perdió contacto con el vuelo a las 9:23 a. m. del domingo 13 de septiembre y posteriormente recibió la señal de una radiobaliza de emergencia cerca del cerro Tatamá.

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Hasta la tarde del domingo, la autoridad aeronáutica no había confirmado la localización de la avioneta ni informado sobre el estado de sus ocupantes. Por esta razón, cualquier versión relacionada con las causas de la emergencia o las condiciones de las personas a bordo continúa pendiente de verificación.

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¿Quiénes viajaban en la avioneta desaparecida?

La Alcaldía de Condoto identificó a las cuatro pasajeras y al piloto de la aeronave:

Perla Costanza Álvarez.

Sandy García.

María Guzmán.

Yuliza Figueredo.

Mehmet Cankaya, piloto.

El comunicado de la administración municipal indica que el grupo había permanecido durante la semana en Condoto y había participado en una brigada de salud con especialistas. Sin embargo, las autoridades no han detallado la profesión, la edad ni la función específica que desempeñaba cada pasajera dentro de la jornada.

Regresaban de una brigada médica en Condoto

La Patrulla Aérea Civil había programado entre el 11 y el 13 de septiembre una brigada médica para atender a la población afectada por el terremoto en Condoto. La actividad aparece registrada en el calendario oficial de jornadas de la organización.

Esta entidad privada y sin ánimo de lucro lleva servicios médicos, quirúrgicos y humanitarios gratuitos a poblaciones con dificultades para acceder al sistema de salud. Para ello, reúne a pilotos, profesionales sanitarios y personal logístico que se desplazan en aeronaves particulares hasta municipios apartados.

De manera general, la Patrulla Aérea informa que sus brigadas pueden movilizar entre 40 y 50 profesionales, de 10 a 15 aviones y cerca de 2,5 toneladas de equipos, medicamentos e insumos. Estas cifras describen el funcionamiento habitual de sus jornadas y no corresponden necesariamente al número de participantes o recursos enviados a Condoto.

La administración municipal manifestó su solidaridad con los familiares de las personas desaparecidas y pidió evitar la difusión de información que no haya sido confirmada por las autoridades encargadas de la búsqueda.

Aerocivil perdió contacto con la aeronave a las 9:23 a. m.

La Cessna T206 despegó del aeropuerto Mandinga, en Condoto, y tenía como destino el aeropuerto Flaminio Suárez Camacho de Guaymaral, situado en el norte de Bogotá.

Según la información divulgada por Aerocivil, la última comunicación con la aeronave ocurrió a las 9:23 a. m. Posteriormente, las autoridades detectaron la activación de su radiobaliza de emergencia en inmediaciones del cerro Tatamá, a unas 33 millas del VOR de Pereira, una referencia utilizada para la navegación aérea.

La señal permitió delimitar un área inicial de búsqueda, aunque por sí sola no establece qué ocurrió con la avioneta ni permite conocer las condiciones de sus ocupantes.

Después de perder la comunicación, Aerocivil activó el Servicio de Búsqueda y Salvamento, conocido como SAR, y coordinó el ingreso de unidades con la Policía, el Ejército y los organismos de socorro. La entidad también dispuso un equipo de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes para ingresar al sector cuando las condiciones lo permitan.

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La búsqueda se concentra en una zona rural de Tadó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó que el rastreo se concentró en la zona rural de Tadó. Al operativo se sumaron habitantes de las comunidades cercanas, rescatistas y autoridades locales, mientras el Ejército desplegó un helicóptero para apoyar la inspección aérea.

El terreno montañoso, las lluvias y las dificultades de acceso han condicionado el avance de los equipos. Por ello, las autoridades desarrollan la búsqueda por aire y por tierra en los sectores señalados a partir de la última comunicación y la radiobaliza.

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Aerocivil explicó que los investigadores deberán localizar primero la aeronave y recopilar los elementos técnicos antes de establecer las circunstancias de la emergencia. Hasta que concluya ese procedimiento, no existe información suficiente para atribuir lo ocurrido a una falla mecánica, a las condiciones meteorológicas o a una decisión operacional.

La autoridad aeronáutica anunció que divulgará nuevos reportes conforme avance la búsqueda. La Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Condoto también mantienen comunicación con los organismos de rescate y con las familias de los cinco ocupantes.

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