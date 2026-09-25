Capturan a hombre señalado de secuestrar y agredir a su pareja durante nueve días

Según su relato, durante el cautiverio el hombre la incomunicó, la golpeó y habría cometido actos de tortura y violencia sexual. También le…

La investigación comenzó el pasado 6 de septiembre, cuando la mujer ingresó a un hospital del sur de Bogotá y contó que había permanecido secuestrada dentro de una vivienda de esa localidad.

La Policía capturó en el barrio La Igualdad, en Kennedy, a un hombre señalado de mantener retenida contra su voluntad a su pareja durante nueve días y someterla a graves agresiones físicas, sexuales y psicológicas.

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Según su relato, durante el cautiverio el hombre la incomunicó, la golpeó y habría cometido actos de tortura y violencia sexual. También le suministró gotas de medicamentos psiquiátricos con el propósito de reducir su capacidad de resistencia.

Lo capturaron durante un allanamiento

La diligencia se realizó el 17 de septiembre con la participación de investigadores de la Sijín y agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Durante el procedimiento, los uniformados capturaron al hombre e incautaron varios elementos que podrían resultar relevantes para esclarecer lo ocurrido. La Policía no detalló cuáles fueron esas evidencias.

Un juez de control de garantías legalizó la captura. Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. Las autoridades no informaron si el procesado aceptó los cargos ni qué medida adoptó el juez mientras avanza el proceso. El hombre conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia en firme.

La investigación deberá reconstruir lo ocurrido durante los nueve días, establecer qué sustancias recibió la víctima y determinar si el procesado contó con la ayuda de otras personas.

El caso se conoce en una ciudad donde miles de mujeres continúan buscando ayuda para salir de situaciones de violencia. Durante el primer semestre de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 210.556 atenciones y el 64 % estuvo relacionado con hechos violentos. El aumento de las consultas puede reflejar una mayor activación de las rutas institucionales, pero también evidencia la magnitud del riesgo.

En ese mismo periodo, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas atendió a 1.934 mujeres en riesgo de feminicidio. La Fiscalía, por su parte, tipificó 11 feminicidios en Bogotá, uno más que durante los primeros seis meses de 2025. Las mujeres que necesiten orientación pueden llamar a la Línea Púrpura Distrital, 01 8000 112 137, o escribir al WhatsApp 300 755 1846. Ante una emergencia o un peligro inmediato, deben comunicarse con la Línea 123.

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