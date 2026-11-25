En medio del intercambio de mensajes, el hombre la engañó y la citó en su vivienda, donde la habría abusado sexualmente. Para…

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, este sujeto aprovechó su actividad como creador de contenido digital para recaudar el perfil y contactar a la víctima de apenas 13 años.

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Mediante orden judicial, la Sijin y la Fiscalía capturaron a un hombre de 24 años señalado de abusar sexualmente de una menor en Bogotá.

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Capturan a influencer que engañó y abusó sexualmente de una menor de 13 años

En medio del intercambio de mensajes, el hombre la engañó y la citó en su vivienda, donde la habría abusado sexualmente. Para que no lo denunciara, la amenazó con asesinarla a ella o a su familia y por si fuera poco, también la intimidó advirtiéndole que la expondría en redes sociales.

Fue entonces que la mamá de la menor notó cambios en su comportamiento y logró que le contara lo sucedido. Así inició el proceso de denuncia que terminó con la captura del presunto responsable.

La Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso con actos sexuales con menor de catorce años.

¿Cómo acompañar el uso de tecnología en los menores?

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) recomienda a los padres acudir a la herramienta de control parental para regular el tiempo en pantalla, los lugares a los cuales se acceden y las personas con las que se intercambia:

Averigüe sobre los modos de aplicar el control parental en los distintos dispositivos y aplicaciones buscando información sobre estos en los buscadores.

Discuta la presencia del control parental. Puede ser contradictorio descubrir que le vigilan sin saberlo y afectar la confianza mutua. Además, es habitual que aprendan a desconectarlo.

Los sistemas de seguimiento de movimiento por geolocalización, o GPS, son una herramienta que puede ser utilizada para momentos puntuales de vulnerabilidad. Sin embargo, pueden afectar su capacidad de independencia ante las situaciones o rechazo a la relación con los adultos que llevan el control.

Utilice el control parental como complemento a la prevención a través del diálogo, acompañamiento en las actividades cotidianas y el aprendizaje mutuo.

Si la conversación es sobre la prevención del abuso sexual, Unicef recomienda:

Conversar abiertamente y sin prejuicios sobre los peligros y retos del entorno digital. Conéctese con los espacios donde socializa su hijo o hija, y con las personas con que se relaciona, tanto para advertir dónde hay contactos perjudiciales como para compartir sus alegrías.

Explore la información disponible en Internet sobre niños, niñas y adolescentes, sus perfiles y datos que dejan en juegos y aplicaciones. Recuerde que en muchas ocasiones en Internet se usan seudónimos e identidades distintas a las reales.

Use las cámaras y los dispositivos en espacios públicos o compartidos sin violar su intimidad.

Ante cualquier situación de peligro, no haga sentir culpable a la persona víctima ni la amenace con retirarle los dispositivos.

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