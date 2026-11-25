A lo largo de la Línea 1 del Metro hay más que rieles y cemento. También parte de la memoria cultural de la capital, porque en una ciudad con más de 6.000 bienes inmuebles y más de 750 bienes muebles clasificados como bienes de interés cultural (BIC), era imposible que no se topara con alguno de ellos. Según la Empresa Metro, a lo largo del trazado se localizan 10 BIC de orden nacional (a cargo del Mincultura), 459 de orden distrital (a cargo del IDPC), cinco sectores de conservación y 35 bienes muebles. Hoy todos son parte del plan de…

A lo largo de la Línea 1 del Metro hay más que rieles y cemento. También parte de la memoria cultural de la capital, porque en una ciudad con más de 6.000 bienes inmuebles y más de 750 bienes muebles clasificados como bienes de interés cultural (BIC), era imposible que no se topara con alguno de ellos. Según la Empresa Metro, a lo largo del trazado se localizan 10 BIC de orden nacional (a cargo del Mincultura), 459 de orden distrital (a cargo del IDPC), cinco sectores de conservación y 35 bienes muebles. Hoy todos son parte del plan de protección de la EMB.

En los estudios definitivos de la obra se delinearon las áreas de influencia del proyecto y, de paso, se identificaron como de “muy alta sensibilidad” los bienes de interés cultural (BIC) ubicados sobre el corredor. Estos se clasificaron por unidades a partir de un diagnóstico del Consorcio Metro y la información del IDPC y el Ministerio de Cultura. Se dividieron así: la unidad uno corresponde a hospitales; la 2, a San Victorino; la 3, al barrio Santa Fe; la 4, al Cementerio Central, y la 5, a sectores de interés cultural (SIC) de desarrollo individual.

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Estos sitios y sus monumentos o esculturas, la empresa los debe conservar a través de estrategias de preservación y colaboración institucional, como se reporta con los cinco sectores urbanos protegidos, que conservan el valor histórico y la morfología urbana representativa del siglo XX y, por ende, valores patrimoniales que limitan las intervenciones. Como la Unidad Residencial Hans Drews, el Conjunto Funerario del barrio Santa Fe, el sector del Sagrado Corazón (incluye el barrio Samper), Chapinero (barrios Quinta Camacho y Sucre) y Teusaquillo (barrios Santa Teresita, Palermo, Armenia, Teusaquillo y La Magdalena).

Obelisco a los Mártires de la Patria. Avenida Caracas con Calle 10 (Plaza de los Mártires). Mario Lambardi (1880).

Este último es ejemplo de cómo el patrimonio de la ciudad entró en tensión con la obra del metro. En 2025, la comunidad intentó detener la obra al señalar que no fueron incluidos en las mesas de trabajo, en las que se armonizó la construcción con el PEMP de este sector cultural. No obstante, un juez falló en contra y los trabajos continuaron. Por eso las obras deben respetar las características tipológicas y morfológicas originales de las vías, andenes, antejardines y áreas libres del sector. Allí, el IDPC o el Ministerio (dependiendo de a quién le corresponda) debe aprobar los planes de la Empresa Metro y lograr una integración armónica con el entorno histórico. Para ello, el diseño del espacio público emplea pavimentos y materiales con tonalidades ocres y texturas similares a las de los inmuebles patrimoniales.

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Sobre los 10 inmuebles declarados patrimonio de orden nacional, la mayoría se encuentran en el centro, y se destacan la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús (Voto Nacional), el Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, el Cementerio Central, el Colegio Distrital La Merced (Antigua sede de la Biblioteca Metropolitana Antonio Nariño), la Escuela Nacional de Medicina, la iglesia de La Capuchina, el edificio Ecopetrol, la iglesia de San Antonio de Padua, la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán y el edificio de La Morgue.

Sobre los de ámbito distrital (BIC distrital), se agrupan en tres niveles de intervención: Conservación Integral (valores culturales excepcionales), conservación tipológica (valor arquitectónico e implantación urbana) y Restitución (predios intervenidos o demolidos que requieren recuperación). Aquí se incluyen equipamientos de salud, como el Hospital de La Misericordia, teatros como el San Jorge y edificaciones de valor patrimonial a lo largo de los corredores de la Av. Caracas, la calle 1ª y la Av. Primero de Mayo.

Nudobilia, pintura mural de Omar Rayo. Av. Caracas con 19.

Permisos y avances en espacio público

La cercanía con bienes o sectores de interés cultural conlleva que cada intervención del consorcio deba contar con un permiso y un plan aprobado. En tramos de conservación (como la Av. Caracas entre calle 6 y calle 26) la ejecución depende de la aprobación de permisos de intervención en espacio público con valor patrimonial ante el Ministerio de Cultura y el IDPC.

De acuerdo con el informe del Plan de Ejecución de las unidades del metro, se fijan al menos 20 trámites patrimoniales que añaden un paso más a lo que ocurre con el espacio público en particular, en la Av. Caracas, desde calle 6 a calle 26 (área de influencia de BIC nacionales y distritales), el Centro Histórico y en Chapinero figuran en los últimos informes con solicitudes de permisos a las entidades patrimoniales.

Iglesia de La Capuchina. Carrera 13 No. 14 – 29.

Nueve de estos permisos que resaltan en el Plan de Ejecución, que reúne los avances de estas unidades, se realizan ante el IDPC y 11 están ante el Mincultura. De los nueve permisos con el Distrito se destacan la intervención en espacio público y viaducto, el traslado de redes de servicios públicos en el Centro Histórico, en Teusaquillo, en el Sagrado Corazón. Asimismo, resaltan las solicitudes de permisos para los edificios de acceso a la Estación 12 (Av. Jiménez) y 16 (Calle 72).

Con el Ministerio de Cultura, de los 11 permisos que se encuentran en el actual plan, también se destacan la intervención en espacio público y viaducto, particularmente en la Av. Caracas desde calle 6 a calle 26, el sector Automóvil Club; en las cercanías al San Juan de Dios, en donde se requieren permisos de traslado de redes, y en inmediaciones a la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán (barrio Santa Teresita).

En octubre de este año la Empresa Metro anunció que el 100 % de los permisos que se requieren en las zonas de interés cultural ya habían sido aprobados. Sin embargo, coinciden con las zonas en donde el espacio público debería ya haber sido entregado, pero registra 0 % de avance, por lo que aún no se han podido ver las intervenciones aprobadas en zonas protegidas patrimonialmente.

Bienes culturales al rededor de la Línea 1.

A pesar de contar con los permisos, las estaciones estratégicas adyacentes a sectores históricos, como la Estación 10 (Mártires), la Estación 11 (Teusaquillo), la Estación 12 (Teusaquillo) y la Estación 16 (Calle 72) registran atrasos acumulados en la construcción de estructuras de acceso, acabados de fachada e instalaciones técnicas (MEP).

Patrimonio mueble en el espacio público

No obstante, en otros frentes, como la protección de esculturas y renovación de monumentos se han visto avances. En los estudios de Plan de Manejo del Espacio Público, el IDPC identificó 36 bienes muebles situados en las vías y plazas del área afectada. Hoy día, la EMB dice que tiene a su cargo 35 de estos bienes.

Allí resaltan monumentos e hitos históricos, como el Obelisco a los Mártires de la Patria (avenida Caracas con calle 10) y la estatua de Camilo Torres por Raoul Charles Verlet (Sede ASAB). Hay esculturas de arte moderno y contemporáneo, como el famoso Pórtico de Eduardo Ramírez Villamizar (Av. Caracas con calle 6ª), el busto de Luis Eduardo Nieto Caballero y las esculturas del tramo sur como Sueño Infantil.

Inmueble tipo “N1” (nivel 1 de conservación) ubicado en calle 31a # 15-8, en el barrio Armenia, en pleito por obras del Metro Foto: Óscar Pérez

También destacan el reloj y las campanas de la Basílica del Voto Nacional, el reloj de la iglesia de La Capuchina y el reloj del edificio Compensar en Kennedy. Incluso hay murales y placas históricas, como el mural Nudobilia de Ómar Rayo (en la Av. Caracas con 19) y diversas placas conmemorativas de los siglos XIX y XX.

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Pensar en el patrimonio de la ciudad que está en medio de una obra tan grande comienza a ser más relevante y visible a medida que la infraestructura de los trenes se termina de construir. La aprobación de los permisos es un paso hacia la armonización en los barrios de interés cultural, así como la preservación de las esculturas y los monumentos.

Falta aún ver lo que sucede con el espacio público en buena parte del trazado de la Caracas, desde el sur al norte, una zona que pide a gritos una armonización del cemento instalado con el valor dado a los barrios adyacentes al metro.

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