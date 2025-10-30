Capturan a tres señalados de planear atentados terroristas en Bogotá

Según las autoridades, estas personas pretendieron atentar contra el CAI Lucero de la localidad de Ciudad Bolívar. Foto: Cortesía

Tres personas fueron capturadas en operativos realizados en Bogotá y el sur del país, acusadas de participar o planear atentados contra la fuerza pública en Bogotá planeados, presuntamente, por miembros de las disidencias de las FARC y el ELN. Las detenciones, coordinadas por la Policía y la Fiscalía, se dieron tras varios meses de seguimiento.

Entre los capturados están alias El Flaco y alias Alexandra, detenidos en el municipio de Villa Garzón, Putumayo. De acuerdo con la investigación, ambos habrían participado en la planeación de un atentado con explosivos contra el CAI Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar, el pasado 22 de junio. Ese día, una tercera persona, la mujer encargada de manipular el artefacto, resultó herida y fue capturada cuando el explosivo se activó accidentalmente dentro de un local comercial.

Por otro lado, alias El Flaco ya había sido señalado por un ataque en 2022 contra el Batallón Pantano de Vargas, en el departamento del Meta, donde murieron dos personas. Tras ese hecho, fue recluido en la cárcel La Picota, pero se fugó en julio de 2024 para continuar su carrera criminal. Según las autoridades, desde comienzos de este año habría retomado contacto con integrantes del frente “Jorge Briceño Suárez”, una estructura disidente de las FARC, para organizar nuevas acciones violentas.

El tercer detenido, conocido como Pedro Pablo o Junior, fue arrestado en Isnos, Huila. Los investigadores lo relacionan con el atentado del 17 de enero de 2019 contra la Escuela de Cadetes General Santander, en el que murieron 22 jóvenes. Se le señala de haber hecho labores de inteligencia para el Frente de Guerra Oriental del ELN y, posteriormente, para el Frente Urbano “Compañero Diego”. También tiene antecedentes por rebelión y extorsión en Arauca.

Durante las audiencias, El Flaco aceptó los cargos de terrorismo, daño en bien ajeno y porte de armas de uso privativo. Los otros detenidos permanecen bajo investigación.

Los casos reavivan las alertas sobre la presencia de redes clandestinas en Bogotá y sobre el alcance de los grupos armados en zonas urbanas. A pesar de los esfuerzos oficiales por frenar la expansión de las disidencias y del ELN, los recientes operativos muestran que siguen operando con capacidad de reclutamiento y planeación, incluso desde dentro del sistema carcelario.

