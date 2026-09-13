Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Capturan a presunto hincha de fútbol tras herir con arma blanca a un hombre en Galerías Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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La Policía capturó a un hombre de 31 años señalado de atacar con un arma cortopunzante a un ciudadano de 61 años en el sector de Galerías, localidad de Teusaquillo.

Según el reporte preliminar, la agresión se habría presentado en medio de una situación de intolerancia. Tras el ataque, la víctima recibió atención y fue trasladada a un centro asistencial.

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Uniformados que atendieron el caso ubicaron y capturaron al presunto agresor poco después de los hechos.

La Policía indicó que el hombre al parecer sería hincha de un equipo de fútbol, aunque no…