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Capturan a presunto hincha de fútbol tras herir con arma blanca a un hombre en Galerías

La víctima, de 61 años, fue trasladada a un centro asistencial. La Policía señala que el ataque se habría originado por un caso de intolerancia.

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Redacción Bogotá
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12 de septiembre de 2026 – 08:22 p. m.
La víctima, de 61 años, fue trasladada a un centro asistencial. La Policía investiga el caso como un hecho de intolerancia.

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La Policía capturó a un hombre de 31 años señalado de atacar con un arma cortopunzante a un ciudadano de 61 años en el sector de Galerías, localidad de Teusaquillo.

Según el reporte preliminar, la agresión se habría presentado en medio de una situación de intolerancia. Tras el ataque, la víctima recibió atención y fue trasladada a un centro asistencial.

Uniformados que atendieron el caso ubicaron y capturaron al presunto agresor poco después de los hechos.

La Policía indicó que el hombre al parecer sería hincha de un equipo de fútbol, aunque no precisó cuál ni estableció que esa condición hubiera motivado la agresión.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.

La Policía pidió a la ciudadanía evitar confrontaciones violentas y reportar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

Lea más: A la cárcel involucrados en asesinato de intendente de la Sijín en Ciudad Bolívar

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Por Redacción Bogotá

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