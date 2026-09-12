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A la cárcel involucrados en asesinato de intendente de la Sijín en Ciudad Bolívar

El crimen ocurrió el pasado 27 de agosto. De los capturados, cinco quedaron con medida de aseguramiento y dos mujeres, por ser cabezas de familia, les dieron prisión domiciliaria.

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Redacción Bogotá
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11 de septiembre de 2026 – 09:01 p. m.
El homicidio del intendente Los hechos ocurrieron en jurisdicción del barrio Divino Niño mientras se llevaba a cabo un operativo para capturar a sujetos que al parecer estarían involucrados en un caso de triple homicidio.
Los hechos ocurrieron en jurisdicción del barrio Divino Niño mientras se llevaba a cabo un operativo para capturar a sujetos que al parecer estarían involucrados en un caso de triple homicidio.
Foto: Alcaldía de bogotá

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El homicidio del intendente de la Policía, Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, al parecer no quedará impune. El alcalde Carlos Fernando Galán informó en la noche de este viernes sobre la captura de siete personas (dos de ellas mujeres), que estarían involucrados en el asesinato.

De acuerdo con el mandatario, todos pertenecían a la banda criminal “Los de la Loma” y ya comparecieron ante un juez, quien dictó medida de aseguramiento contra cinco de los detenidos. «Las otras dos, por ser mujeres cabeza de familia, se les concedió el beneficio de prisión domiciliaria”, explicó el mandatario.

LEA: Asesinan a intendente de la Sijín en Ciudad Bolívar durante operativo por triple homicidio

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, Pinilla Cárdenas hacía parte de un grupo de la Sijín, que adelantaba labores de investigación para identificar y ubicar a los responsables del asesinato de tres personas, registrado horas antes en la parte alta de la localidad, como parte de una guerra territorial por el control del tráfico de estupefacientes en el sector conocido como la invasión La Carbonera.

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En las labores de verificación, los investigadores llegaron hasta el barrio Divino Niño, donde se encontraron con varios de los presuntos responsables. Fue entonces que, en medio del desesperado intento de huida de los implicados, se produjo un intercambio de disparos. En medio de su reacción, el intendente recibió un impacto de bala y quedó gravemente herido. Sus compañeros lo trasladaron al Hospital de Meissen, donde posteriormente falleció.

Tras la muerte del uniformado, que llevaba 19 años en la Policía y tenía un hijo de 10 años, inicialmente capturaron a tres personas e incautaron un arma de fuego. En su momento, el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía de Bogotá, confirmó el resultado operacional y señaló que iban a continuar la investigación. 

“No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente”, afirmó el comandante de la Policía de Bogotá. Hoy el resultado es la judicialización de siete miembros de la organización delincuencial.

A partir del material probatorio obtenido por la Fiscalía, a José Luis Mira Cardona (alias Mueco) y Duván Santiago Fernández Guerrero (alias Mono) les fueron imputados los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, calificadas como agravadas.

Mientras tanto a los restantes procesados, entre ellas las dos mujeres, les fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Todos se declararon inocentes.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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