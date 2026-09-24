Los presuntos responsables estaban cometiendo un robo a un casino…

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal en la localidad de Tunjuelito, logró en las últimas horas la captura en flagrancia de tres personas y la aprehensión de un menor de edad por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Las capturas se llevaron a cabo luego de labores investigativas y la información de una fuente humana.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Así operaba banda de motoladrones dedicada al hurto de casinos en Tunjuelito

Los presuntos responsables estaban cometiendo un robo a un casino en el barrio Venecia, principales establecimientos a los que la banda se dedicaba durante sus delitos, asignándose funciones específicas.

Publicidad

Durante el procedimiento se incautaron dos armas de fuego, tres teléfonos celulares, la inmovilización de una motocicleta y una incautación por COP 18 millones. Cabe destacar que los detenidos ya registraban anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por hurto agravado y estafa.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

Le puede interesar: A la cárcel feminicida señalado de asesinar a su exsuegra en Kennedy

De acuerdo con la Policía Nacional, en lo que va corrido de 2026, han capturado más de 27.953 personas por diferentes delitos en la capital y han incautado 1.115 armas de fuego.