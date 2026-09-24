Así operaba banda de motoladrones dedicada al hurto de casinos en Tunjuelito

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La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal en la localidad de Tunjuelito, logró en las últimas horas la captura en flagrancia de tres personas y la aprehensión de un menor de edad por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Las capturas se llevaron a cabo luego de labores investigativas y la información de una fuente humana.
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Los presuntos responsables estaban cometiendo un robo a un casino en el barrio Venecia, principales establecimientos a los que la banda se dedicaba durante sus delitos, asignándose funciones específicas.
Durante el procedimiento se incautaron dos armas de fuego, tres teléfonos celulares, la inmovilización de una motocicleta y una incautación por COP 18 millones. Cabe destacar que los detenidos ya registraban anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por hurto agravado y estafa.
Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.
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De acuerdo con la Policía Nacional, en lo que va corrido de 2026, han capturado más de 27.953 personas por diferentes delitos en la capital y han incautado 1.115 armas de fuego.