Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el procedimiento se llevó a cabo en la carrera 86 con calle 1, donde uniformados adelantaban labores de registro y control. Al verificar la identificación del ciudadano mediante un dispositivo electrónico PDA,…

Un control de antecedentes en la localidad de Kennedy permitió a la Policía capturar a un hombre de 24 años, señalado de presuntamente haber lanzado a una mujer desde un cuarto piso, causándole la muerte. El caso ocurrió en mayo de este año y es investigado como un feminicidio.

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Capturan en Bogotá a hombre señalado de lanzar a una mujer desde un cuarto piso

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el procedimiento se llevó a cabo en la carrera 86 con calle 1, donde uniformados adelantaban labores de registro y control. Al verificar la identificación del ciudadano mediante un dispositivo electrónico PDA, encontraron una alerta judicial.

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El hombre fue trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde las autoridades confirmaron que tenía una orden de captura vigente por estos hechos.

¿Qué se sabe del caso ocurrido en María Paz?

De acuerdo con la información policial, el episodio ocurrió el 10 de mayo de 2026 en el sector de María Paz, en Kennedy.

La víctima habría sido lanzada desde el cuarto piso de una edificación y falleció debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni han precisado qué relación tenía con el señalado agresor. Tampoco se conocen mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Tras ser puesto a disposición de la justicia, un juez de la República le impuso al hombre medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.

Feminicidios en Bogotá: 11 casos durante el primer semestre de 2026

Este caso se conoce en medio de las alertas por la violencia contra las mujeres en la capital. Según cifras divulgadas por la Secretaría Distrital de la Mujer, con base en registros de la Fiscalía General de la Nación, entre enero y junio de 2026 se tipificaron 11 feminicidios en Bogotá, frente a los 10 registrados durante el mismo periodo de 2025.

Los casos se concentraron en Bosa y Ciudad Bolívar, con tres cada una; Usaquén, con dos; y Chapinero, San Cristóbal y Usme, con uno respectivamente.

Durante ese mismo semestre, la Secretaría Distrital de la Mujer reportó 210.556 atenciones, de las cuales el 64 % estuvieron relacionadas con situaciones de violencia. Además, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) identificó y atendió a 1.934 mujeres en riesgo de feminicidio.

Las mujeres que requieran orientación o acompañamiento pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital, al 01 8000 112 137. En caso de emergencia, las autoridades recomiendan llamar a la línea 123.

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