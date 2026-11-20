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Como Kevin Alejandro Álvarez Monroy fue identificado el presunto integrante del Clan del Golfo detenido en el aeropuerto El Dorado en las últimas horas. La Fiscalía materializó la captua luego de que fuera extraditado desde Europa. Lo señalan de integrar una oficina de cobro de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego y de estar vinculado a las investigaciones por el asesinato de un líder social en Cabuyaro (Meta).

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Capturan en El Dorado a integrante del Clan del Golfo buscado con circular azul

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía, este sujeto tiene injerencia criminal en Villavicencio y otros municipios del Meta. Álvarez llegó a Colombia extraditado desde Madrid (España), donde había sido ubicado mediante una circular azul de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación.

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El señalado haría parte de una de las denominadas oficinas de cobro de esta organización criminal y estaría involucrado en extorsiones y otras actividades delictivas contra comerciantes y habitantes del departamento.

La captura fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional. En las próximas horas, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación lo presentará ante un juez de control de garantías para legalizar el procedimiento e imputarle, inicialmente, el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.

Tras ser ubicado en España mediante circular azul de Interpol, solicitada por la Fiscalía, Kevin Alejandro Álvarez Monroy fue extraditado desde Madrid y capturado por servidores del CTI, en conjunto con @PoliciaColombia, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Este hombre haría… pic.twitter.com/NO4sgMjO9P — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 20, 2026

Relación con asesinato de líder social

El caso también está relacionado con la investigación por el asesinato del líder social Juan Carlos Nieto Calvario, ocurrido el 2 de febrero de 2022 en la vereda San Miguel de Guarupay, en el municipio de Cabuyaro (Meta). La Fiscalía investiga la posible participación de esta subestructura del Clan del Golfo en el crimen.

Sobre este crimen, se sabe que a Juan Carlos Nieto Calvario lo asesinaron cuatro hombres motorizados, quienes le dispararon en su vivienda. Nieto había asumido el cargo de presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Miguel de Guarupay, en Cabuyaro (Meta) el pasado 1 de febrero.

La alcaldesa de Cayubaro, Diana Evelia Mendoza, rechazó el crimen y le envió condolencias a la familia del lider: su esposa Orlandi Yepes, su hermano Andrés Nieto, y sus tres hijos Rudy, Linda y Juan Manuel Nieto Yepes. Además de recientemente haber sido elegido como presidente de la JAC, Nieto también fue candidato en numerosas ocasiones al concejo del municipio.

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