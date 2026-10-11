Con la descripción entregada por la víctima, la Policía activó un plan candado y comenzó a buscar al señalado por la avenida calle 80. Poco después, los…

La Policía Metropolitana de Bogotá atendió en las últimas horas el llamado de nna mujer que, llegó junto con su hija, al CAI Quirigua, en Engativá. Tras su arribo al lugar relató que su compañero sentimental la había agredido física y verbalmentey, asimismo, aseguró que el hombre la intimidaba con un arma de fuego y que, después del ataque, había salido del barrio Florencia en un bicitaxi.

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Capturan en Engativá a hombre que habría amenazado con un arma a su pareja

Con la descripción entregada por la víctima, la Policía activó un plan candado y comenzó a buscar al señalado por la avenida calle 80. Poco después, los uniformados interceptaron el vehículo y capturaron al hombre. En el bolso que llevaba encontraron una pistola artesanal y un cartucho calibre 5,56.

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El caso de violencia intrafamiliar en Bogotá quedó en manos de la Fiscalía. El detenido deberá responder inicialmente por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Así ocurrió la captura en Engativá

Los hechos se conocieron cuando la mujer pidió ayuda en el CAI Quirigua. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima aseguró que venía sufriendo agresiones y amenazas por parte de su pareja en una vivienda del barrio Florencia.

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Mientras los uniformados recogían la información, el hombre se alejó del lugar en un vehículo de transporte informal. El informe escrito de la Secretaría de Seguridad lo identifica como un bicitaxi, aunque en una declaración posterior el teniente coronel José Bejarano, comandante operativo de Control y Reacción, lo describió como un mototaxi.

Ambas versiones coinciden en que el sospechoso fue localizado sobre la avenida calle 80. Durante el registro, los policías encontraron dentro de un bolso negro el arma de fabricación artesanal y la munición.

La Policía no informó si el arma fue disparada durante la agresión. El señalamiento conocido indica que habría sido utilizada para amenazar e intimidar a la mujer.

La hija de la víctima llevaba más de 24 horas sin comer

La mujer llegó al CAI acompañada por su hija. Según la declaración entregada por el teniente coronel Bejarano, la menor llevaba más de 24 horas sin consumir alimentos, por lo que los policías le proporcionaron comida mientras atendían la denuncia.

El reporte institucional no precisó la edad de la niña ni informó si fue necesaria la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de una autoridad administrativa encargada de restablecer sus derechos.

Tampoco se ha explicado si la menor presenció las agresiones denunciadas por su madre. La información conocida se limita a señalar que acompañó a la mujer durante la solicitud de ayuda y que recibió alimentos en el CAI.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía

Después de la captura, el señalado fue trasladado para iniciar su judicialización. Las autoridades anunciaron que el procedimiento se adelanta por violencia intrafamiliar y por el arma encontrada durante el registro.

Hasta la tarde de este domingo 11 de octubre no se había informado si la Fiscalía ya había presentado al capturado ante un juez, cuáles serían los cargos definitivos ni si solicitaría una medida de aseguramiento.

La identidad del hombre tampoco fue divulgada oficialmente. Aunque una publicación periodística indicó que es ciudadano venezolano, el comunicado de la Secretaría de Seguridad no incluyó su nacionalidad entre los datos del procedimiento.

Bogotá registró 38.970 casos de violencia intrafamiliar hasta agosto

Bogotá contabilizó 38.970 registros de violencia intrafamiliar entre enero y agosto de 2026, frente a 31.445 durante el mismo periodo de 2025. La diferencia representa 7.525 casos más y un incremento del 23,9 %, según cálculos realizados con el tablero de la Secretaría Distrital de Seguridad, cuyo corte corresponde al 31 de agosto.

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Kennedy registró 3.927 casos, seguida por Ciudad Bolívar, con 3.912; Suba, con 3.700; Bosa, con 3.561, y Engativá, con 3.363. En esta última localidad, donde ocurrió la captura, el número aumentó un 1 % frente a los 3.330 registros del mismo periodo de 2025.

Las cifras corresponden al total de hechos clasificados como violencia intrafamiliar en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía. Por lo tanto, incluyen víctimas de diferentes edades y sexos, y no únicamente agresiones contra mujeres.

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Las atenciones a mujeres también aumentaron durante 2026

Entre enero y julio de 2026, las Duplas de la Secretaría Distrital de la Mujer realizaron 4.480 atenciones. Estos equipos brindan acompañamiento psicológico, jurídico y social, principalmente a mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas, exparejas o integrantes de su familia.

La atención puede realizarse por teléfono, de manera virtual o presencial, según la situación de cada mujer. Cuando el caso cumple los criterios para recibir el acompañamiento de una dupla, el primer contacto debe producirse durante las 24 horas siguientes a la remisión.

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Además, nueve Casas de Justicia tienen habilitada la Ruta Mujer, un servicio especializado que acompaña la denuncia y orienta las solicitudes de medidas de protección. En las demás Casas de Justicia también se presta atención jurídica para casos de violencia intrafamiliar.

¿Dónde pedir ayuda ante una situación de violencia?

Cuando existe un peligro inmediato para la vida o la integridad de una mujer, la ruta indicada es la Línea de Emergencias 123. Este canal permite solicitar la presencia de la Policía y activar la atención urgente.

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La Línea Púrpura Distrital ofrece orientación psicológica, jurídica, social y de salud durante las 24 horas. Sus canales son:

Línea telefónica: 01 8000 112 137.

WhatsApp: 300 755 1846.

Línea 195: opción 7.

La Línea Púrpura no reemplaza la denuncia ni atiende directamente las emergencias. Su función consiste en escuchar, orientar sobre los derechos de las mujeres y explicar las rutas disponibles para solicitar atención, protección y acceso a la justicia.

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También está disponible la Línea 155 de orientación nacional para mujeres víctimas de violencia. Familiares, vecinos o personas que conozcan una situación de riesgo pueden comunicarse con estos canales, incluso si la víctima todavía no ha realizado la llamada.

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