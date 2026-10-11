Ya casi finaliza el puente festivo y millones de bogotanos y personas de otras partes del país se disponen a entrar simultáneamente en la capital. El pico y placa regional en Bogotá definirá la hora de entrada de los vehículos particulares durante el plan retorno de este lunes festivo 12 de octubre. La restricción funcionará entre el mediodía y las 8:00 p. m. en nueve corredores, mientras las autoridades activarán reversibles en la carrera Séptima, Soacha y la vía que comunica a Apulo con Mosquera.

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¿Regresa a Bogotá? Así operarán el pico y placa y los reversibles para el 12 de octubre

Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. podrán ingresar únicamente los carros con placas terminadas en número par. Posteriormente, entre las 4:00 y las 8:00 p. m., el turno corresponderá a los vehículos con placa impar.

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Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m. no habrá restricción regional. Sin embargo, los conductores deberán tener en cuenta que las medidas de movilidad también incluyen controles sobre los vehículos de carga, monitoreo con drones y manejo especial del tráfico en los corredores con mayor demanda.

Horarios del pico y placa regional en Bogotá

La entrada escalonada funcionará de la siguiente manera:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar las placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 m.: podrán entrar vehículos con cualquier número de placa.

Después de las 8:00 p. m.: podrán entrar vehículos con cualquier número de placa.

La restricción se aplica a todos los automóviles particulares que circulen por los tramos establecidos. Por lo tanto, también deberán cumplirla los conductores que ya estén dentro de Bogotá y utilicen alguno de los nueve corredores controlados durante esas horas.

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El lunes festivo no habrá pico y placa ordinario en el resto de la ciudad. La única restricción para vehículos particulares será la regional en los accesos definidos, entre el mediodía y las 8:00 p. m.

Los nueve corredores donde habrá restricción

El pico y placa regional en Bogotá se aplicará exclusivamente en sentido de ingreso a la ciudad y dentro de los siguientes tramos:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte, en sentido norte–sur. Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur–norte. Avenida Centenario o calle 13: desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali, en sentido occidente–oriente. Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80, en sentido occidente–oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte–sur. Avenida Boyacá–vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur–norte. Vía Suba–Cota: desde el río Bogotá hasta la calle 170, en sentido norte–sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima, en sentido oriente–occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente–occidente.

La multa por incumplir el pico y placa regional

Ingresar por uno de estos corredores en un horario que no corresponda al último número de la placa constituye la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito.

Para 2026, la multa informada por la Secretaría Distrital de Movilidad es de $633.200. Además, el vehículo podrá ser inmovilizado.

Las autoridades recomiendan no estacionarse en la carretera ni formar filas cerca de los puntos de control mientras comienza la franja autorizada. Esta práctica aumenta la congestión, ocupa los carriles de circulación y puede generar nuevos controles de tránsito.

¿Qué excepciones estarán vigentes?

Las excepciones generales registradas ante la Secretaría de Movilidad también se mantienen durante el pico y placa regional. Entre ellas se encuentran los vehículos eléctricos y de cero emisiones, los híbridos, las motocicletas, los automotores de emergencia y aquellos utilizados para transportar personas con discapacidad, siempre que cumplan las condiciones de registro exigidas.

También están contemplados los vehículos diplomáticos, las carrozas fúnebres, los automotores de organismos de seguridad, los destinados al control del tránsito y las grúas, entre otras categorías establecidas por la regulación distrital.

Sin embargo, el Pico y Placa Solidario no funciona durante el plan retorno. Haber pagado este permiso para circular durante la restricción ordinaria no autoriza el ingreso a Bogotá en una franja diferente a la asignada por el último número de la placa.

Reversible en la carrera Séptima

El lunes 12 de octubre se habilitará un reversible en la carrera Séptima para facilitar el ingreso de vehículos desde el norte.

La medida comenzará a las 4:30 p. m. y se extenderá hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo del flujo vehicular. Durante ese periodo, el tramo comprendido entre las calles 245 y 183 funcionará únicamente en sentido norte–sur.

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El reversible coincide con la franja en la que podrán ingresar los vehículos de placa impar. Los conductores que necesiten desplazarse hacia el norte por este sector deberán utilizar corredores alternativos y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Reversibles entre Apulo, Mosquera y Soacha

El plan retorno también incluye un reversible continuo entre Apulo y el puente de Balsillas, en Mosquera. La medida comenzó este domingo 11 de octubre y se mantendrá el lunes festivo en el siguiente horario:

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Domingo 11 de octubre: de 2:00 p. m. a 11:59 p. m.

Lunes 12 de octubre: de 10:00 a. m. a 11:59 p. m.

Además, el lunes funcionará otro reversible entre las avenidas Canoas y San Marón, en Soacha, en sentido Mondoñedo–Soacha. Este cambio estará vigente entre las 4:00 y las 8:00 p. m.

La Gobernación de Cundinamarca recomendó a los viajeros evitar el paso por Soacha cuando el destino y la ubicación lo permitan. Entre las alternativas mencionadas aparecen los corredores de Canoas, Mondoñedo, la calle 13 y la calle 80.

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Restricciones para vehículos de carga

Los camiones con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tendrán restricción este lunes entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m. en el corredor Chía–Mosquera–La Mesa–Girardot y en el ramal hacia Soacha.

En la vía Los Alpes–Villeta, la restricción comenzará a las 10:00 a. m. y terminará a las 10:00 p. m.

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Estas medidas buscan separar parte del tránsito de carga de las horas con mayor número de automóviles particulares. Los controles estarán acompañados por agentes de tránsito y equipos operativos instalados en los corredores departamentales.

Más de dos millones de vehículos se moverán desde y hacia Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad calcula que 1.181.208 vehículos saldrán de Bogotá y otros 1.071.145 ingresarán durante el puente festivo. La proyección conjunta supera los 2,2 millones de desplazamientos vehiculares.

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Para atender el movimiento, más de 150 integrantes de la Policía de Tránsito, el Grupo Guía y el cuerpo de Agentes Civiles estarán distribuidos en los principales accesos. El Centro de Gestión de Tránsito también mantendrá vigilancia sobre los corredores y podrá aplicar intermitencia semafórica en la autopista Sur cuando la congestión lo requiera.

En el conjunto de Cundinamarca, la estimación asciende a 3,8 millones de vehículos durante la semana de receso y el puente. La operación departamental tendrá monitoreo aéreo con drones en Soacha, La Mesa y Mosquera, además de puestos de control y seguimiento en tiempo real mediante el Portal Movilidad 360.

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Pico y placa en Bogotá después del festivo

La restricción ordinaria regresará el martes 13 de octubre y funcionará entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. El calendario de la semana quedó establecido así:

Martes 13: podrán circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 14: podrán circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 15: podrán circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 16: podrán circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 17 y domingo 18: no habrá pico y placa para vehículos particulares.

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