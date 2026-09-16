Capturan en flagrancia a feminicida que asesinó a su exsuegra en Kennedy

De acuerdo con testigos, la víctima intentó proteger a su hija, pero el señalado feminicida la lesionó. "Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer sin signos vitales que…

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Los gritos de auxilio de una joven en la noche del martes alertaron a la comunidad del barrio Las Margaritas, localidad de Kennedy. Su madre había sido agredida mortalmente con arma blanca por parte de su exyerno, luego de interrumpir en su vivienda.

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De acuerdo con testigos, la víctima intentó proteger a su hija, pero el señalado feminicida la lesionó. "Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer sin signos vitales que presentaba una lesión visible a la altura del cuello", informó el teniente coronel Nilson Figueroa, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Vecinos y uniformados de la Policía persiguieron al agresor que intentó escapar por los tejados del conjunto residencial, logrando ser capturado y dejado a disposición de la Fiscalía.

El 100% de los feminicidios en Bogotá fueron cometidos por hombres: más de la mitad era su pareja o expareja

El feminicidio es el eslabón final y más extremo del continuum de las violencias en contra de las mujeres. En Bogotá, según la Secretaría de la Mujer (con base en datos de la Fiscalía, Medicina Legal y Policía Nacional) 11 feminicidios se registraron entre enero y julio de 2026, dos casos menos que en el mismo periodo de 2025. Los 11 feminicidios registrados este año ocurrieron en cinco localidades: Bosa y Ciudad Bolívar, con tres casos cada una; Usaquén y San Cristóbal, con dos; y Chapinero, con uno.

Mientras tanto, entre enero y junio, 1.869 mujeres fueron valoradas por riesgo de feminicidio, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De estas, 809 fueron clasificadas en riesgo extremo.

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Para comprender este delito, también hay que evidenciar la persistencia de patrones culturales que legitiman la violencia basada en género. De acuerdo con la investigación Vidas que importan, datos que cuentan: comprensión del feminicidio en Bogotá del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría de la Mujer, en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia, en Bogotá el 49% de los feminicidios entre 2023 y 2024 estuvieron precedidos por un contexto de violencias reiteradas. El 72% fueron feminicidios íntimos cometidos por parejas o exparejas y, en el 100% de los casos, los agresores fueron hombres. Asimismo, las principales víctimas indirectas fueron los hijos e hijas de las mujeres asesinadas: en el 62% de los casos eran menores de edad.

Si eres víctima de violencia de género, denuncia y recibe acompañamiento en las líneas de atención:

Fiscalía: Línea 122 – 018000919748 – denunciaanonima@fiscalia.gov.co

Línea de emergencia: 123

Línea Nacional: 155

Línea Púrpura: 018000112137

Sisma Mujer: 314 7709729 – 315 8942140 / asistentelitigio@sismamujer.org – asistentenoviolencias@sismamujer.org

ICBF: Línea 141

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