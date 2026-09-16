Encuentran con vida al joven Joseph Santamaría: fue localizado en el centro de Bogotá

Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que Santiago recibe atención médica y, desde el ICBF, se adelanta el restablecimiento de sus derechos.

Familiares y amigos de Joseph Santiago Santamaría volvieron a reencontrarse con él. Luego de 5 días de no tener contacto ni saber nada de su paradero, en la noche del 15 de septiembre, el CTI de la Fiscalía confirmó que fue hallado con vida en el centro de Bogotá. Sobre las razones de su localización y el estado en que fue encontrado, no brindaron mayores detalles.

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El 10 de septiembre, de acuerdo con información de su padre, Jhon Mauricio Santamaría, el estudiante fue visto por última vez en el barrio La Granja, noroccidente de Bogotá, luego de ingresar a la estación de Transmilenio. De ahí que ese fuera el punto de protesta el pasado 14 de septiembre. "Con él estábamos bien. Del colegio salió a jugar microfútbol con algunos amigos. Pero no hemos tenido noticias. Necesito los registros de las cámaras", reclamó en su momento Santamaría.

De acuerdo con la concejal y coordinadora de la Bancada por la Niñez, María Clara Name, entre enero y septiembre de 2026, 294 menores fueron reportados como desaparecidos. "De ellos, 162 ya fueron encontrados, pero 19 aún no regresan a casa. No podemos descartar ninguna hipótesis: trata de personas, reclutamiento u otras formas de vulneración de derechos", señaló.

Desde la Secretaría de Seguridad, informaron que efectivamente durante la última semana, a través del Programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE, recibieron el reporte de 19 personas desaparecidas, de las cuales "12 ya fueron encontradas con vida. La mayoría corresponde a menores de edad y en varios casos se conocieron situaciones relacionadas con conflictos familiares", argumentaron.

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Sobre las 7 personas cuyo paradero aún no se conoce, indicaron que la búsqueda continúa. "En algunos reportes no ha sido posible actualizar el estado del caso, debido a que se tuvo un primer contacto con la familia y no se ha logrado tener una nueva respuesta de su parte", agregó la entidad distrital.

A través de su cuenta en X, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió que la instrucción a la Secretaría de Seguridad es trabajar en conjunto con la Fiscalía y la Policía, así como acompañar a las familias buscadoras. "Ningún caso puede ser tomado a la ligera ni desechado. Esa es la instrucción que yo he dado y así estamos trabajando. Nuestra meta es dar con el paradero de todos, absolutamente todos, los niños que están desaparecidos", sentenció.

¿Dónde reportar a una persona desaparecida?

Recuerde que ante cualquier caso de desaparición, no debe esperar 72 horas; por el contrario, el reporte debe ser inmediato y así deben recepcionarlo las autoridades a través de la Línea 122 de la Fiscalía, a la línea de emergencias 123 o al equipo de Atención Integral a la Denuncia #AIDE al (601) 377 9595, ext. 1137.