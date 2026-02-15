Capturan en Fontibón a presunto responsable de abuso sexual contra una menor de 2 años

De acuerdo con el testimonio de la madre, esta se encontraba compartiendo en su apartamento con esta persona y se ausentó por algunos minutos. Al regresar, encontró a la menor llorando y evidenció signos de una posible agresión, razón por la cual dio aviso inmediato a las autoridades. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre fue capturado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, señalado como presunto responsable de un caso de acceso carnal abusivo contra una menor de dos años. La detención se dio tras una alerta ciudadana atendida por unidades de la Policía Nacional.

Le puede interesar: La vida en el “Sanber”: en las entrañas de la olla más peligrosa de Bogotá

Los hechos ocurrieron en el barrio Puente Grande, luego de que la central de radio recibiera el reporte de un posible abuso sexual contra una niña. De acuerdo con la información oficial, uniformados adscritos al CAI Sabana Grande se desplazaron hasta el lugar y procedieron con la captura del sospechoso.

Según el testimonio de la madre de la menor, esta se encontraba compartiendo en su apartamento con el hoy capturado y se ausentó por algunos minutos. Al regresar, encontró a la niña llorando y advirtió señales que podrían ser compatibles con una agresión, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y, tras las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

Este hombre de 21 años ya se encuentra con medida privativa de la libertad, luego de ser capturado en #Fontibón por presunto abuso sexual a una menor de dos años.



La madre de la menor fue quien denunció este repudiable hecho; ninguna afectación a los menores puede quedar impune. pic.twitter.com/IxDpbenrxK — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 15, 2026

La niñez está en jaque en Bogotá

Durante 2025, el ICBF, recibió 4.375 denuncias por abuso sexual. Las víctimas son, en su mayoría, menores de edad entre los 12 y los 16 años.

Mientras tanto, durante el 2024, del total de casos de violencia contra niños y niñas en el país, el 45 % fueron por violencia sexual, siendo Bogotá (26%) y Antioquia donde más ocurrieron. En la capital, del 26% de los casos, el 70% ocurrió en los hogares y el 17% en instituciones educativas y de cuidado.

Las localidades donde más se presentan estas alertas, las cuales coinciden con las denuncias anteriores, son: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y Suba, las localidades más afectadas.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes, y con la lucha contra los delitos sexuales. Sin embargo, el caso vuelve a abrir un debate ineludible: la mayoría de las agresiones contra menores ocurren en entornos cercanos y prolongados en el tiempo, lo que plantea serios desafíos para las instituciones, el sistema educativo y las redes de cuidado, que siguen siendo, en muchos casos, la primera y única línea de defensa para romper el silencio y evitar que estos abusos se perpetúen.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.