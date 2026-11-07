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Capturas y acompañamiento no evitaron nuevo ataque contra organización comunitaria en Bosa

Un trabajador resultó herido en un nuevo ataque armado contra el parqueadero de Centro Nacioal Provivienda (Cenaprov) que había denunciado amenazas y extorsiones en septiembre.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
Amenazas de los Satanás a líderes sociales de la localidad de Bosa.
Amenazas de los Satanás a líderes sociales de la localidad de Bosa.

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En el parqueadero de la Central Nacional Provivienda (Cenaprov), en el barrio Nuevo Chile, de Bosa, ya sabían que los disparos podían volver. Desde el ataque del 25 de septiembre, cuando dos hombres en moto dispararon 16 veces contra una caseta y comenzaron las amenazas y exigencias de dinero contra sus dirigentes, el lugar permanecía bajo acompañamiento del Gaula. Tres personas fueron capturadas y judicializadas por su presunta participación en ese primer caso. Pero nada de eso impidió que los hombres armados regresaran.

En contexto: El…

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

causasperdidaz ctovar@elespectador.com
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Comentarios
  • Melmalo(21794)Hace 6 horas
    Necesitamos que el tigre se dé una pasadita por allá.
  • Oscar(5340)Hace 7 horas
    Bajo la consigna presidencial "destripar la izquierda" actuará toda la derecha y una delincuencia que aprovecha cualquier oportunidad, venga de donde venga, para aumentar su poder y por ende, sus ganancias.
  • Felipe(94028)Hace 8 horas
    Paz total, pais de la belleza, potencia mundial de la vida, patria milagro. Cualquier cantidad de sandeces que diga un gobierno no evita que este siga siendo un país de asesinos y gente mala. ¡orgullosamente colombianos!. Patriotas de excremento.
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