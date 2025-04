Carlos Fernando Galán y la aclaración a Petro sobre la fiebre amarilla en Bogotá

Presidente Gustavo Petro y alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Archivo

De nuevo, el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro tuvieron una controversia por cuenta de una situación coyuntural en la ciudad. En esta oportunidad, el alcalde discutió con el presidente sobre la situación de la fiebre amarilla en la ciudad, y la forma en la cual ha sido gestionada la prevención para el brote de este virus, transmitido por el mosquito hembra llamado Aedes Aegypti.

Como es costumbre, el presidente Petro mencionó la posibilidad de decretar la emergencia económica en el país, en respuesta a la situación del virus en el departamento del Tolima, en donde se han registrado más de 300 casos. Sin embargo, el jefe de Estado también habló sobre Bogotá, y aseguró que por cuenta del cambio climático, el mosquito que propaga este virus también se encontraba en Bogotá. “El calor en aumento de la atmósfera ahora hace que el mosquito suba las montañas, pase los páramos y puede penetrar en las ciudades, incluida Bogotá”.

Adicional, criticó la gestión de la ciudad durante esta coyuntura, pues, según él, “Bogotá no ha querido configurar los equipos básicos de salud que son imprescindibles para hacer una vacunación rápida en toda la ciudad. La rapidez de la vacuna es la clave”. De hecho, el presidente dijo que Colombia estaba cerca de cumplir con los indicadores de prevención de la enfermedad, a excepción de la capital del país.

Voy a decretar la emergencia económica, después de la sanitaria. Pero no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros que son los que vienen dominando la política económica de Colombia, sino por algo simple y contundente: LA VIDA.



Estamos de nuevo ante un virus.… https://t.co/DJH4NbsZ9o — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 16, 2025

En respuesta a lo que dijo el presidente, Carlos Fernando Galán, citó la declaración del subsecretario de salud de Bogotá, el doctor en epidemiología Julián Fernández. El funcionario, no solo desmintió lo dicho por Petro, sobre una posible transmisión endémica de este virus en la ciudad, sino que además dio cifras sobre la vacunación en Bogotá. “Los casos en Bogotá no generan casos secundarios porque en la ciudad no hay transmisión vectorial por esta enfermedad”, manifestó Fernández. En este orden de ideas, el alcalde y su funcionario fueron enfáticos en que Bogotá, dada la altura, no hay circulación del mosquito Aedes Aegypti.

Asimismo, Fernández aclaró que la ciudad está comprometida por la vacunación, ya que, solo en 2025, en la ciudad se han vacunado cerca de 19.000 personas, de las cuales 16.000 fueron inmunizadas en el mes de abril. “Hemos mejorado los niveles de vacunación prepandémicos a través de una estrategia intersectorial, y hemos superado todos los indicadores trazados”. Finalmente, Fernández invitó al presidente a que fuera más cuidadoso con sus afirmaciones y no dejara de lado al rigor científico.

Presidente @petrogustavo, por eso es importante en el gobierno consultar a los expertos.



Acá @JFernandeznino, Doctor en Epidemiología y subsecretario de Salud Pública de Bogotá, le explica por qué está equivocado:



1. La vacunación se debe priorizar en zonas endémicas.

2.… https://t.co/1eOWaB8nBN pic.twitter.com/cZQqR8PG0b — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 16, 2025

No obstante, Petro volvió a responder al alcalde y dijo que tanto él, como el doctor Hernández, incurrían en negacionismo del cambio climático. “No he dicho que en Bogotá hay transmisión de fiebre amarilla, pero la puede haber por el viaje de Bogotanos a zonas de riesgo. Si el mosquito se comportará como antes, no habría infección en las zonas cafeteras. Pero hoy la hay, porque la temperatura promedio aumentó en virtud de los gases efectos invernadero. En Melgar tenemos ya casos de infección y tenemos tráfico permanente entre Melgar y Bogotá. Solo se necesita que los mosquitos se metan en los carros”, respondió Petro.

En medio de este debate, los expertos han aclarado, en la misma línea que el subsecretario de salud, que la circulación del mosquito que transmite la fiebre amarilla no se da en zonas con una altura como la de Bogotá. Pero, en esta misma línea, han insistido en continuar la vacunación en la ciudad, dada su naturaleza como lugar de tránsito para viajeros, en épocas vacacionales como la actual, y de población migrante.

