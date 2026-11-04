Decomisan carnes y pescados en condiciones insalubres: alerta cerca del sector de Guadalupe

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Casi 700 kilos de alimentos fueron decomisados en inmediaciones del frigorífico de Guadalupe, en el sur de Bogotá, debido a irregularidades sanitarias. Según las autoridades, entre los productos había carnes, pescados, vísceras y embutidos, que se comercializaban sin las condiciones adecuadas de higiene y conservación.
Los controles se realizaron sobre la Autopista Sur, en la localidad de Kennedy, en cumplimiento de una acción popular relacionada con la ocupación indebida del espacio público. Además de los alimentos, las autoridades retiraron 60 litros de bebidas no alcohólicas y 21 litros de bebidas alcohólicas.
Carpas, carretas y estructuras ocupaban el sector
La jornada dejó 2.400 metros cuadrados de espacio público recuperados, una extensión equivalente, según el Distrito, a aproximadamente cuatro cuadras. En la zona fueron retirados más de 61 elementos, entre carpas y carretas de comidas, además de más de 30 estructuras que ocupaban indebidamente el lugar. También se incautaron seis carros de comidas rápidas fabricados en acero.
A esto se sumó la recolección de una tonelada de residuos sólidos mixtos y ordinarios, así como el retiro de cinco cilindros de gas: tres de 45 libras y dos de 25 libras. Camila Cortés, directora para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, explicó que estas medidas respondieron a una orden judicial relacionada con el uso de este corredor.
La advertencia por la venta de alimentos
Uno de los principales hallazgos estuvo relacionado con las condiciones de comercialización de carnes y pescados en inmediaciones del frigorífico de Guadalupe. “Encontramos establecimientos donde se comercializaban carnes y pescados en condiciones completamente insalubres”, advirtió Danilson Guevara, asesor de despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno.
El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen las condiciones de higiene y conservación de los productos antes de comprarlos, debido a los riesgos que puede representar el consumo de alimentos manipulados o almacenados inadecuadamente. La intervención contó con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría de Seguridad y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP).
Según la Alcaldía Local de Kennedy, estas acciones buscan dar cumplimiento a las disposiciones judiciales y mejorar las condiciones sanitarias y de movilidad en este corredor del sur de Bogotá.
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