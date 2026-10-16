Carrera Allianz 15K paralizará varias vías de Bogotá: conozca los cierres y desvíos

Para garantizar el desarrollo del evento, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres y desvíos en importantes corredores viales. Las primeras restricciones comenzarán el sábado 17 de octubre, a las 4:00 p. m., mientras que las del domingo se concentrarán durante la mañana,…

Este domingo 18 de octubre, Bogotá será escenario de una nueva edición de la Carrera Allianz 15K, una competencia deportiva que recorrerá varios sectores del norte y centro de la ciudad, desde el parque Country Comodoro hasta el parque metropolitano Simón Bolívar.

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Para garantizar el desarrollo del evento, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres y desvíos en importantes corredores viales. Las primeras restricciones comenzarán el sábado 17 de octubre, a las 4:00 p. m., mientras que las del domingo se concentrarán durante la mañana, con las últimas habilitaciones previstas para las 11:45 a. m.

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Entre las vías afectadas estarán la carrera Novena, la avenida NQS, la calle 53 y la carrera 60. Por ello, las autoridades recomendaron a los ciudadanos programar sus desplazamientos y tener en cuenta las rutas alternas.

Estos serán los cierres viales por la Carrera Allianz 15K

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las restricciones se implementarán en los siguientes tramos y horarios:

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Sábado 17 de octubre

Calle 133, entre carreras Novena y Décima: cierre de la calzada sur desde las 4:00 p. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo.

cierre de la calzada sur desde las 4:00 p. m. hasta las 11:00 a. m. del domingo. Calle 133, entre carreras Novena y Décima: cierre de la calzada norte desde las 10:00 p. m. hasta las 10:00 a. m. del domingo.

cierre de la calzada norte desde las 10:00 p. m. hasta las 10:00 a. m. del domingo. Carrera Novena, entre calles 134 y 133: cierre de la calzada occidental desde las 10:00 p. m. hasta las 7:45 a. m. del domingo.

cierre de la calzada occidental desde las 10:00 p. m. hasta las 7:45 a. m. del domingo. Calle 134, entre carreras Décima y Novena: cierre de la calzada sur desde las 10:00 p. m. hasta las 10:00 a. m. del domingo.

Domingo 18 de octubre

Carrera Novena, entre calles 134 y 100, y diagonal 92, entre calles 100 y 92: cierre de las calzadas occidentales de 7:45 a. m. a 10:20 a. m.

cierre de las calzadas occidentales de 7:45 a. m. a 10:20 a. m. Avenida NQS, entre calles 92 y 69: cierre de dos carriles de la calzada occidental desde las 6:45 a. m. hasta las 10:50 a. m.

cierre de dos carriles de la calzada occidental desde las 6:45 a. m. hasta las 10:50 a. m. Conectante de la calzada rápida a la lenta de la NQS: cierre desde las 6:30 a. m. hasta las 10:50 a. m.

cierre desde las 6:30 a. m. hasta las 10:50 a. m. NQS, entre calle 68 y diagonal 61C: cierre de la calzada lenta en sentido norte-sur, de 7:45 a. m. a 10:50 a. m.

cierre de la calzada lenta en sentido norte-sur, de 7:45 a. m. a 10:50 a. m. Diagonal 61C, entre NQS y carrera 24: cierre total de 7:45 a. m. a 11:10 a. m.

cierre total de 7:45 a. m. a 11:10 a. m. Carrera 24, entre diagonal 61C y calle 57; transversal 28, entre calles 57 y 53B Bis; y carrera 28, entre calle 53B Bis y avenida calle 53: cierres de 7:45 a. m. a 11:15 a. m.

cierres de 7:45 a. m. a 11:15 a. m. Calle 53, entre carreras 28 y 60: cierre de la calzada norte de 7:45 a. m. a 11:30 a. m.

cierre de la calzada norte de 7:45 a. m. a 11:30 a. m. Carrera 58, entre calles 53 y 44, y calle 44, entre carreras 58 y 60: restricciones de 7:45 a. m. a 11:35 a. m.

restricciones de 7:45 a. m. a 11:35 a. m. Carrera 60, entre calles 44 y 63: cierre de la calzada occidental de 7:45 a. m. a 11:45 a. m.

cierre de la calzada occidental de 7:45 a. m. a 11:45 a. m. Calle 53, entre carreras 60 y 66A: cierre de ambas calzadas de 7:45 a. m. a 11:40 a. m.

En los tramos de la carrera 24 y la transversal 28 se restringirá la calzada occidental, mientras que en la carrera 28 el cierre será total. En la carrera 58 también se cerrará la totalidad de la vía y en la calle 44 se afectará la calzada norte.

¿Cuáles serán los desvíos autorizados?

La Secretaría de Movilidad estableció rutas alternas para los vehículos particulares y de transporte público que transiten por los sectores afectados.

Carrera Novena hacia el sur: tomar la calle 134 al occidente, realizar el retorno en la carrera 11B y continuar hacia la carrera Séptima. Durante el montaje, los conductores podrán utilizar la carrera Décima y la calle 131 para retomar la Novena.

tomar la calle 134 al occidente, realizar el retorno en la carrera 11B y continuar hacia la carrera Séptima. Durante el montaje, los conductores podrán utilizar la carrera Décima y la calle 131 para retomar la Novena. Avenida Suba y calle 80 hacia la NQS al sur: utilizar la calle 80 al oriente, la carrera 24 al sur y la calle 63 al occidente para regresar a la NQS.

utilizar la calle 80 al oriente, la carrera 24 al sur y la calle 63 al occidente para regresar a la NQS. Calle 80 en sentido oriente-occidente: continuar hasta la carrera 68 y tomarla hacia el sur.

continuar hasta la carrera 68 y tomarla hacia el sur. Carrera 68 hacia la calle 53 al oriente: desviarse por la calle 63 y la NQS, o utilizar la calle 26 y la carrera 50.

desviarse por la calle 63 y la NQS, o utilizar la calle 26 y la carrera 50. Carrera 60 hacia el sur: tomar la calle 63 hacia el occidente para conectar con la carrera 68, o hacia el oriente para llegar a la NQS.

tomar la calle 63 hacia el occidente para conectar con la carrera 68, o hacia el oriente para llegar a la NQS. Calle 53 hacia el occidente: utilizar la carrera 24 al norte, la calle 63A al oriente, la carrera 23 al sur y la calle 63 al occidente hasta conectar con la carrera 68.

utilizar la carrera 24 al norte, la calle 63A al oriente, la carrera 23 al sur y la calle 63 al occidente hasta conectar con la carrera 68. Carrera 24 hacia el sur: tomar la diagonal 61C al oriente, la transversal 25 al sur y la diagonal 53C para reincorporarse a la carrera 24.

tomar la diagonal 61C al oriente, la transversal 25 al sur y la diagonal 53C para reincorporarse a la carrera 24. Autopista Norte hacia la NQS al sur: continuar por la Autopista Norte y desviarse por las calles 85 u 87 al occidente hasta la carrera 24.

Para salir del sector de Pablo Sexto, las autoridades recomiendan utilizar las calles 57 o 59, con conexiones hacia la transversal 59A, la calle 63 o la carrera 50.

¿Cuál será el recorrido de la competencia?

La carrera comenzará en el parque Country Comodoro, ubicado en el sector de la carrera Novena con calle 134. Desde allí, los participantes avanzarán hacia el sur por la diagonal 92 y la avenida NQS, para después tomar la diagonal 61C y las carreras 24 y 28. El trayecto continuará por la calle 53 hacia el occidente, la carrera 58 y la calle 44, hasta llegar a la carrera 60. Los corredores realizarán un retorno a la altura de la calle 42 y seguirán hacia el norte para ingresar al parque Simón Bolívar, donde finalizará la competencia.

Recomendaciones para movilizarse durante la carrera

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación, especialmente en los sectores por donde pasarán los corredores. Para quienes asistan al evento, aconsejó utilizar TransMilenio o SITP y evitar, en lo posible, el vehículo particular. Asimismo, pidió a conductores, peatones y ciclistas atender la señalización temporal y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal de la organización. La entidad recordó que las vías se habilitarán gradualmente conforme avance la competencia, por lo que los horarios de reapertura dependerán del desarrollo de la jornada.

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