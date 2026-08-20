Rescatan a niña de 5 años que estaba sola en un tercer piso en Bosa

El rescate se realizó por una ventana del tercer piso, luego de que vecinos alertaran que la niña permanecía sola en la vivienda. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

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Una niña de 5 años fue rescatada de una vivienda del barrio Caldas, en la localidad de Bosa, luego de que la comunidad alertara sobre una presunta situación de abandono.

Según informó la Policía, uniformados del CAI Brasilia llegaron al lugar y encontraron a la niña asomada por la ventana de un tercer piso. De acuerdo con el reporte, presentaba precarias condiciones de aseo y manifestó que no había recibido alimentación.

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Vecinos del sector señalaron a las autoridades que sus padres habrían salido desde horas de la tarde y la habrían dejado sola, mientras la puerta de la vivienda permanecía asegurada.

Ante la imposibilidad de entrar por el acceso principal y por el riesgo que representaba que la niña permaneciera sola en un tercer piso, la Policía solicitó apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Los equipos de emergencia lograron extraerla de manera segura a través de la ventana y posteriormente activaron la ruta de atención para garantizar su protección.

La Policía entregó a la niña a la patrulla de Protección a la Infancia y Adolescencia, que la trasladó al Centro Especializado Revivir para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre actuaciones adicionales contra los padres ni han establecido responsabilidades frente al caso.

La Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo a niños y adolescentes a través de la línea 123 o del CAI más cercano.

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