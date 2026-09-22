Según la investigación, la pareja asistió ese día a una…

E l procesado enfrentará un juicio por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. La acusación no equivale a una condena y será un juez quien determine su responsabilidad.

La muerte de la mujer fue presentada inicialmente como un suicidio. Sin embargo, las pruebas recopiladas llevaron a los investigadores a plantear otra hipótesis: Rodríguez la habría agredido, lanzado desde una ventana y alterado la escena para hacer creer que ella tomó la decisión de manera voluntaria.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Caso Ana María Meza: acusan a su pareja de lanzarla desde un quinto piso

Según la investigación, la pareja asistió ese día a una reunión social y después se trasladó al apartamento de Rodríguez. Cuando las demás personas abandonaron el lugar, ambos quedaron solos y comenzaron una discusión.

La Fiscalía sostiene que el hombre le tapó la boca y la nariz hasta dejarla inconsciente. En esas condiciones, presuntamente la agredió sexualmente y luego lanzó su cuerpo desde una ventana del quinto piso.

Rodríguez no habría pedido ayuda, informado a las autoridades ni avisado a los familiares de Ana María. Durante las horas siguientes permaneció dentro del apartamento y presuntamente realizó varias acciones para ocultar lo sucedido.

Los investigadores deberán exponer durante el juicio cuáles fueron esas alteraciones y qué pruebas permitieron descartar la versión inicial de un suicidio.

Fiscalía documentó antecedentes de violencia

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá estableció que Ana María enfrentaba un contexto previo de violencia basada en género dentro de la relación.

El escrito de acusación señala que el procesado utilizaba expresiones denigrantes relacionadas con su condición de mujer y su sexualidad. También habría mantenido comportamientos posesivos y celotípicos, dañado objetos de su propiedad y utilizado el apoyo económico que le brindaba para humillarla.

La Fiscalía documentó, además, dos episodios anteriores de violencia física. En octubre de 2025, Rodríguez presuntamente la sacudió hasta hacerla caer. Dos meses después, durante otra discusión, habría intentado asfixiarla.

Estos antecedentes hacen parte de los elementos con los que el ente investigador busca demostrar que el crimen ocurrió dentro de un ciclo de violencias y no correspondió a un hecho aislado.

La defensa podrá controvertir las pruebas y presentar su propia versión. Al final del proceso, un juez decidirá si el acusado es responsable de los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento.

Aumentaron las alertas por riesgo de feminicidio

Bogotá registró cinco feminicidios entre enero y abril de 2026, dos menos que durante el mismo periodo de 2025. Sin embargo, las alertas tempranas aumentaron.

Medicina Legal realizó 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio durante esos cuatro meses, el doble que un año atrás. El 43 % de las mujeres evaluadas quedó clasificado en riesgo extremo.

Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentraron cuatro de cada diez valoraciones. Ante este panorama, el Distrito creó el Sistema Articulado de Alertas Tempranas —Alerta Naranja— para hacer seguimiento a las mujeres en riesgo y activar medidas de protección.

Publicidad

Entre enero y abril, la Secretaría de la Mujer prestó 119.213 atenciones. De ellas, 75.464 estuvieron relacionadas con situaciones de violencia.

Las mujeres que necesiten orientación pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital al 01 8000 112 137 o escribir al WhatsApp 300 755 1846. Ante una emergencia o un riesgo inmediato, deben llamar a la Línea 123.

Publicidad

Lea más: La hora cero para votar la reforma tributaria: así están los pesos políticos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.